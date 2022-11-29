Thời hoàng kim, bà được đánh giá có gương mặt thanh tú. Vẻ đẹp của Tiết Chỉ Luân khi đó khiến bao chàng trai mê đắm, đặc biệt là ánh mắt diễm lệ cùng khí chất thanh tao, đài các.

Tiết Chỉ Luân sinh năm 1963 tại Hong Kong trong một gia tộc giàu có. Bà từng là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa ngữ khi góp mặt trong những dự án lớn. Trong đó, tác phẩm để đời của bà là Thiện Nữ U Hồn, đóng cùng với Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền .

Năm 22 tuổi, cha Tiết Chỉ Luân qua đời, cô được thừa hưởng 1 khối gia tài lớn. Vốn có gia thế khủng, Tiết Chỉ Luân không đặt trọng tâm đến sự nghiệp. Cô được biết đến rộng rãi với danh hiệu "Nữ hoàng xã giao" của giới thượng lưu. Cô rất thích tới quán bar, tiệc tùng với những cuộc vui thâu đêm và bên cạnh thường có những mỹ nam xung quanh bầu bạn. Năm 1988, nữ diễn viên kết hôn với con trai ông trùm nhà hàng Lưu Khôn Minh. Tuy nhiên, cặp đôi ly hôn sau 1 năm chung sống.

Tiết Chỉ Luân có mối tình chóng vánh với Lưu Khôn Minh.

Năm 1989, cô được bạn bè giới thiệu với ông trùm nhà đất Mã Thanh Vỹ. Cặp đôi kết hôn chỉ sau 3 tháng yêu. Cả hai có với nhau ba mặt con, hai trai, một gái. Cuộc sống hạnh phúc không lâu bền thì cả hai ly hôn do Mã Thanh Vỹ quay lại với người tình cũ. Cặp đôi ly hôn trong hòa bình.

Sau khi kết hôn với chồng đại gia, Tiết Chỉ Luân rời khỏi showbiz, từ bỏ sự nghiệp của mình nhưng cũng nhờ danh tiếng của chồng, cô lại càng được giới thượng lưu săn đón hơn nữa.

Sau khi ly hôn chồng đại gia, sao Thiện Nữ U Hồn mới phát hiện mình bị ung thư vú. Để sống sót, cô dũng cảm đưa ra quyết định phẫu thuật và bắt đầu hành trình chống lại bệnh tật kéo dài 4 -5 năm.

Sau lần điều trị bằng hóa chất đầu tiên, Tiết Chỉ Luân phải đối mặt với những "tác dụng phụ" cực kỳ nghiêm trọng. Làn da bị tróc ra ở nhiều nơi, mặt sưng vù như quả bóng, thậm chí khoang miệng, hệ tiêu hóa bị lở loét. Sau khi xuất viện, cô thậm chí còn phải học lại cách nói chuyện.

Lần điều trị thứ 2, tình hình còn tệ hơn, miệng sùi bọt mép, toàn thân thường xuyên bị rút gân, thậm chí cô còn nhiều lần cắn phải lưỡi mình.

Trong thời gian chữa trị, cho đến khi sức khỏe của cô đã bình phục, "hảo tỷ muội" ngày nào còn tới buông lời sỉ nhục. Đến lúc này, Tiết Chỉ Luân mới ngậm ngùi: "Xảy ra những chuyện như vậy, tôi mới biết rõ được họ trước nay có phải bạn mình hay không".

Tiết Chỉ Luân luôn tuyên bố mình chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ mà bị mắc hội chứng Stevens-Johnson syndrome, khiến cho làn da trên khuôn mặt bị lở loét nên khuôn mặt mới khác lạ như vậy.

Dù ra sức khẳng định chưa hề "dao kéo" nhưng ruyền thông xứ cảng cho rằng Tiết Chỉ Luân đã nói dối, dù cho việc điều trị hóa chất sẽ gây phù nề cơ thể nhưng không thể làm cằm và mũi nhọn hoắt, cứng đơ như vậy. Trong thời gian vướng phải scandal "thảm họa thẩm mỹ", khuôn mặt của cô càng khác lạ, chiếc cầm nhô ra biến dạng, mặt khi cười nói cứng đơ như tượng sáp, đôi môi dày cộp khác thường, ánh mắt vô hồn, chiếc mũi thô lệch... Mọi người đều cảm thấy nuối tiếc cho nhan sắc một thời của cô.

Gương mặt ngày càng gây sốc của Tiết Chỉ Luân

Ở tuổi 59, nữ minh tinh năm nào có cuộc sống bình lặng và dành nhiều thời gian cho bản thân và những người thật lòng yêu thương mình. Cô cũng tham dự các buổi gặp gỡ bạn bè và thoải mái không lo lắng về ngoại hình của mình.