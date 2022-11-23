Khán giả Việt chính thức gặp lại siêu phẩm TVB 'Bằng Chứng Thép', hứa hẹn 'bùng nổ' dịp cuối năm

Trước đó, Bằng chứng thép 5 đã khởi quay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10/2021. Phim quy tụ dàn sao Hoa ngữ Huỳnh Tông Trạch , Viên Vỹ Hào, Thái Tư Bối, Thái Khiết, Hồng Vĩnh Thành, Vương Mẫn Dịch, Trịnh Tuấn Hoằng...Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội như Trương Quốc Cường và Bạch Bưu. Đây là dự án hợp tác giữa TVB với nền tảng Youku đại lục.

Theo truyền thông Đài Loan, Bằng Chứng Thép phần 5 sẽ lên sóng từ 14/11/2022 đến 23/12/2022. Đây cũng là dự án khủng nhất của TVB trong năm nay. Và theo thông tin chính thức, siêu phẩm TVB Bằng chứng thép 5 sẽ chính thức đổ bộ màn ảnh nhỏ Việt Nam, kênh SCTV9, vào lúc 19h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 26/11/2022.

Ở phần 5, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch sẽ vào vai chuyên viên pháp chứng - nhân vật chủ chốt của đội hình phá án trong Bằng Chứng Thép. Đây cũng là lần trở lại của anh sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ TVB.

Ngoài ra, các diễn viên cũ như Âu Dương Chấn Hoa, Xa Thi Mạn cũng sẽ tiếp tục xuất hiện song khả năng cao là cả 2 sẽ đảm nhiệm các vai diễn mới, ít phải thực hiện hành động mạo hiểm vì lý do tuổi tác, sức khỏe.

Được biết, Bằng chứng thép 5 bao gồm 30 tập, nội dung câu chuyện của phần 5 không liên quan đến phần 4. Phim xoay quanh hàng loạt vụ án mạng ly kỳ, bộ “thiết tam giác” gồm tổ pháp chứng – nhà hóa nghiệm cấp cao Dư Tinh Bách (Huỳnh Tông Trạch đóng), tổ cảnh sát gồm: Tĩnh Hạo Nhiên (Viên Vỹ Hào đóng) và Hoắc Bảo Anh (Vương Mẫn Dịch đóng), tổ pháp y có Phạm Bội Thanh (Thái Khiết đóng) được thiết lập để phá án.

Lên sóng từ năm 2006, series Bằng Chứng Thép là "tượng đài" ăn khách bậc nhất của dòng phim hình sự, phá án vào những năm đầu của thập niên 2000. Sức hấp dẫn của bộ phim không chỉ đến từ những vụ án kinh hoàng mà còn đến từ sự phá án thông minh, phương pháp phân tích và luận tội chặt chẽ, khoa học. Chính vì thế, dù đã ra mắt trong quãng thời gian dài nhưng Bằng Chứng Thép vẫn là cái tên chiếm vị trí cao trong lòng khán giả.