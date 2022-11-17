Trong bộ phim Bằng Chứng Thép 5, nam tài tử Huỳnh Tông Trạch có một phân cảnh dưới biển mà khi đó anh bị bạch tuộc siết cổ.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua ê-kíp của Bằng Chứng Thép 5 đã tung ra một đoạn clip hậu trường của phân đoạn Huỳnh Tông Trạch bị bạch tuộc tuộc siết cổ. Tuy cảnh quay chỉ xuất hiện có vài phút nhưng nam tài tử đã phải tốn cả ngày mới thực hiện xong.

Hậu trường cảnh quay Huỳnh Tông Trạch bị bạch tuộc tuộc siết cổ - Ảnh: Internet

Theo đó, toàn bộ cảnh quy này không được quay dưới nước mà là dưới phông nền xanh. Huỳnh Tông Trạch để hoàn thành cảnh quay đã phải treo người trên dây cáp và tự mình mô phỏng động tác bơi khi đang lơ lửng trên không trung. Các sợi cáp xanh trên cổ nam diễn viên tượng trưng cho các xúc tu của bạch tuộc đang quấn lấy anh và khi này các nhân viên hậu trường sẽ lắc người tài tử liên tục tượng trung cho động tác vùng vẫy khi bị siết cổ.

Huỳnh Tông Trạch cho biết, bị đau eo khi phải treo mình suốt nhiều giờ trên dây cáp và khó thở vì đeo mặt nạ lặn. Trong video được đăng tải, gương mặt của nam diễn viên đỏ bừng, hít thở khó khăn.

Bằng Chứng Thép 5 đã phát sóng từ cuối tháng 10 vừa qua nhưng lại không được lòng khán giả bởi những tình tiết phim vô lý, bối cảnh nghèo nàn và kỹ xảo kém chất lượng. Cư dân mạng khen phần phim này hay hơn nhiều so với phần 4 nhưng vẫn thua xa 2 phần đầu tiên. Sohu tóm tắt nội dung của Bằng Chứng Thép 5 là "5 phút giải quyết vụ án, 40 phút yêu đương".

Không những vậy, vai diễn của Huỳnh Tông Trạch trong Bằng Chứng Thép 5 cũng gây ra nhiều tranh cãi khi anh là nam chính nhưng có thời lượng lên hình khá ngắn. Việc này khiến công chúng cho rằng NSX của phim đang cố tình đem tên tuổi nam diễn viên ra để truyền thông bẩn, "treo đầu dê bán thịt chó".

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