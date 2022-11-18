Sao nam TVB thông báo tái hôn ở tuổi 68

Sao quốc tế 18/11/2022 16:13

Dù đã ở tuổi U70 nhưng nam diễn viên Lâu Nam Quang vẫn quyết định kết hôn lần 2 cùng nữ diễn viên Kim Tiêu.

Trên trang cá nhân mới đây, nam diễn viên Lâu Nam Quang đã đăng tải một video ngắn lên trang cá nhân, thông báo kết hôn ở tuổi 68. Được biết, đây là cuộc hôn nhân thứ 2, vợ sắp cưới của ông là nữ diễn viên Kim Tiêu - thường đảm nhiệm các vai phụ. Cô sinh ra ở vùng Đông Bắc, sở hữu vẻ ngoài điềm đạm, dễ mến.

Sao nam TVB thông báo tái hôn ở tuổi 68 - Ảnh 1

Lâu Nam Quang cho biết ông đã cảm mến Kim Tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ông đến Đại lục làm việc. Chính vì thế, ông quyết định chuyển sự nghiệp cũng như định cư lâu dài tại đây.

Sao nam TVB thông báo tái hôn ở tuổi 68 - Ảnh 2

Ông từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 2 cô con gái. Tuy nhiên vào năm 2008, ông thông báo ly hôn do những bất đồng trong quan điểm sống với vợ.

Lâu Nam Quang sinh năm 1954, được biết tới nhiều qua các tác phẩm Dạ Kinh Hồn, Phi Ưng Phương Đông, Thần Dũng Phi Hổ Bá Vương Hoa,...

Sao nam TVB thông báo tái hôn ở tuổi 68 - Ảnh 3

Lâu Nam Quang gia nhập làng giải trí từ 1970, ông được biết đến là diễn viên và MC Hồng Kông, tham gia đóng rất nhiều phim kinh dị, hài, chủ yếu là dòng phim hài phô. Trước đây, Lâu Nam Quang từng cộng tác với ATV và TVB. Năm 1985, ông đóng phim Cương thi tiên sinh và được để cử nam diễn phụ và nam diễn viên mới xuất sắc nhất cho giải Kim Tượng 1986.

Sao nam TVB thông báo tái hôn ở tuổi 68 - Ảnh 4

Tuy nhiên việc kiếm sống đối với các nghệ sĩ già ở xứ Cảng thơm ngày một khó khăn, ông đã sang Trung Quốc đại lục để tiếp tục đam mê diễn xuất. Hiện tại dù ở tuổi 68, nhưng nhiều netizens khen ngợi ông vẫn rất trẻ trung, phong độ. 

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