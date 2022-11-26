Diễn viên Lý Giai Tâm bị cắt sóng không thương tiếc sau khi khiến 'ông lớn' TVB thiệt hại nghiêm trọng

Sao quốc tế 26/11/2022 22:21

Nữ diễn viên Lý Giai Tâm đã bị cắt sóng, làm mờ mặt tại Trung Quốc sau khi gây ra tổn thất không nhỏ về kinh tế cho nhà đài TVB.

Trang HK01 đưa tin, trong chương trình Khánh Đài TVB được phát sóng tại Trung Quốc Đại lục, gương mặt của Lý Giai Tâm đã bị làm mờ hoàn toàn. Trong buổi phát sóng trực tiếp của sự kiện thảm đỏ thì phần xuất hiện của cô và nam diễn viên Trần Triển Bằng cũng bị cắt bỏ hết.

ly giai tam 4
Lý Giai Tâm đã bị làm mờ trong chương trình Khánh Đài TVB khi được phát sóng tại Trung Quốc Đại lục - Ảnh: Internet

 ly giai tam 3

Sina cho biết, tất cả các từ khóa liên quan đến Lý Giai Tâm đồng thời cũng đã bị ẩn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và trước đó hình ảnh nữ diễn viên đã bị xóa bỏ khỏi poster quảng bá phim ở Trung Quốc Đại lục. Theo QQ, sự việc Lý Giai Tâm bị cấm vận tại đây có thể xuất phát từ những ồn ào tình ái trong quá khứ của cô.

Theo đó, vào tháng 1/2022, Lý Giai Tâm vướng tin đồn hẹn hò với tỷ phú Trần n Đức từ năm 2021, khi mà cô còn trong một mối quan hệ với bạn trai cũ Trần Bỉnh Thuyên. Tuy đã lên tiếng phủ nhận nhưng người đẹp này đã đánh mất hình ảnh trước công chúng.

ly giai tam 2

Sau ồn ào tình ái này, Lý Giai Tâm bị TVB yêu cầu không xuất hiện với Trần n Đức nữa nên trong một sự kiện sau đó vài ngày thì các diễn viên Thái Khiết, Vương Đan Ni và La Hiếu Dũng đã thay thế cô tham dự với doanh nhân kia. Việc làm của TVB sau đó đã khiến "ông vua đông trùng hạ thảo" nổi giận và cho rằng nhà đài này không tôn trọng ông.

Tới ngày 31/1/2022, Trần n Đức đã rút toàn bộ quảng cáo trên đài TVB và chuyển sang hợp tác với đối thủ của nhà đài này là ViuTV. Mất đi hợp đồng này đồng nghĩa với việc TVB mất đi hàng chục triệu HKD. Nguyên nhân sâu xa đằng sau quyết định của tỷ phú Hong Kong được cho là vì bất hòa với TVB về chuyện của Lý Giai Tâm.

ly giai tam 1

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 5 vừa qua, khi chỉ còn vài ngày trước khi ghi hình cho dự án The Occupant - tác phẩm có nội dung về chuyện tình giữa người và ma, được đầu tư trọng điểm - Lý Giai Tâm đã đột ngột rút lui vì lý do sức khỏe. Việc làm này của nữ diễn viên khiến đoàn làm phim phải dời lịch quay và chịu nhiều thiệt hại về kinh tế.

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Nhiều người trông chờ vào màn đối đầu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong tháng 11 này.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Giai Tâm TVB sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Đô Mỹ Trúc livestream 'tưng bừng' hậu Ngô Diệc Phàm bị kết án, kể lại tường tận quá trì bị tình cũ lừa gạt

Đô Mỹ Trúc livestream 'tưng bừng' hậu Ngô Diệc Phàm bị kết án, kể lại tường tận quá trì bị tình cũ lừa gạt

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Trong nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa để giữ dáng và ngủ 4 tiếng đồng hồ

Trong nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa để giữ dáng và ngủ 4 tiếng đồng hồ

Mỹ nhân 'Diên Hi công lược' - Trương Gia Nghê phát hiện chồng doanh nhân ngoại tình với nữ sinh

Mỹ nhân 'Diên Hi công lược' - Trương Gia Nghê phát hiện chồng doanh nhân ngoại tình với nữ sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ