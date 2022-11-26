Diễn viên Lý Giai Tâm bị cắt sóng không thương tiếc sau khi khiến 'ông lớn' TVB thiệt hại nghiêm trọng

Trang HK01 đưa tin, trong chương trình Khánh Đài TVB được phát sóng tại Trung Quốc Đại lục, gương mặt của Lý Giai Tâm đã bị làm mờ hoàn toàn. Trong buổi phát sóng trực tiếp của sự kiện thảm đỏ thì phần xuất hiện của cô và nam diễn viên Trần Triển Bằng cũng bị cắt bỏ hết.

Theo đó, vào tháng 1/2022, Lý Giai Tâm vướng tin đồn hẹn hò với tỷ phú Trần n Đức từ năm 2021, khi mà cô còn trong một mối quan hệ với bạn trai cũ Trần Bỉnh Thuyên. Tuy đã lên tiếng phủ nhận nhưng người đẹp này đã đánh mất hình ảnh trước công chúng.

Sina cho biết, tất cả các từ khóa liên quan đến Lý Giai Tâm đồng thời cũng đã bị ẩn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và trước đó hình ảnh nữ diễn viên đã bị xóa bỏ khỏi poster quảng bá phim ở Trung Quốc Đại lục. Theo QQ, sự việc Lý Giai Tâm bị cấm vận tại đây có thể xuất phát từ những ồn ào tình ái trong quá khứ của cô.

Sau ồn ào tình ái này, Lý Giai Tâm bị TVB yêu cầu không xuất hiện với Trần n Đức nữa nên trong một sự kiện sau đó vài ngày thì các diễn viên Thái Khiết, Vương Đan Ni và La Hiếu Dũng đã thay thế cô tham dự với doanh nhân kia. Việc làm của TVB sau đó đã khiến "ông vua đông trùng hạ thảo" nổi giận và cho rằng nhà đài này không tôn trọng ông.

Tới ngày 31/1/2022, Trần n Đức đã rút toàn bộ quảng cáo trên đài TVB và chuyển sang hợp tác với đối thủ của nhà đài này là ViuTV. Mất đi hợp đồng này đồng nghĩa với việc TVB mất đi hàng chục triệu HKD. Nguyên nhân sâu xa đằng sau quyết định của tỷ phú Hong Kong được cho là vì bất hòa với TVB về chuyện của Lý Giai Tâm.

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 5 vừa qua, khi chỉ còn vài ngày trước khi ghi hình cho dự án The Occupant - tác phẩm có nội dung về chuyện tình giữa người và ma, được đầu tư trọng điểm - Lý Giai Tâm đã đột ngột rút lui vì lý do sức khỏe. Việc làm này của nữ diễn viên khiến đoàn làm phim phải dời lịch quay và chịu nhiều thiệt hại về kinh tế.