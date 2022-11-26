Cụ thể, hình ảnh Mãi Siêu vào khách sạn với người tình trẻ được tay săn ảnh nổi tiếng Trung Quốc Lưu Đại Chùy ghi lại. Theo Lưu Đại Chùy, Mãi Siêu có quan hệ ngoài luồng với sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tên Thiệu Tình. Hai người vài lần bị bắt gặp lén lút hẹn hò.

Vào ngày 25/11, trang Sina đưa tin, cuộc hôn nhân rạn nứt của mỹ nhân đẹp nhất phim "Diên hi công lược" Trương Gia Nghê cùng ông xã thiếu gia Mãi Siêu.

Sau khi đoạn clip này được tung ra đã trở thành đề tài được quan tâm lớn của truyền thông lẫn cư dân mạng. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn mỉa mai Mãi Siêu không chung thuỷ trong hôn nhân. Bởi, trước đây, trên sóng truyền hình, các mặt báo hay mạng xã hội Mãi Siêu luôn thề thốt, hứa hẹn sẽ dành những điều tốt đẹp nhất, sẽ ở bên bảo vệ yêu thương Trương Gia Nghê đến suốt cuộc đời.

Trước thông tin chồng có bồ nhí, Trương Gia Nghê chia sẻ trên trang cá nhân: "Yêu được. Buông tay được". Truyền thông Trung Quốc cho rằng nữ diễn viên Diên Hi công lược đã sẵn sàng chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều cay đắng này.

Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đăng ký kết hôn từ năm 2016 và có hai con trai. Chồng của nữ diễn viên là ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Trước đó, gia đình Trương Gia Nghê luôn tỏ ra hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. Mãi Siêu luôn yêu chiều vợ, thường xuyên tặng quà, hoa và đưa vợ đi du lịch. Họ còn tham gia show "Hành trình lãng mạn" và được khán giả yêu thích. Ngoài ra, với khối tài sản lớn của chồng, Trương Gia Nghê không cần cố gắng trong sự nghiệp. Cô chỉ thỉnh thoảng nhận đóng vai phụ và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên theo truyền thông, sau 6 năm bên nhau, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu vẫn chưa tổ chức cưới. Dù làm dâu nhà hào môn nhưng Trương Gia Nghê chưa được mặc váy cưới, cô cũng không được lòng mẹ chồng.

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 19 tuổi và từng là "nàng thơ" của Quỳnh Dao nhờ phim "Tân một thoáng mộng mơ", sau đó cô tham gia loạt phim như "Hiệp Khách Hành", "Tam Quốc Nhiệt", "Mỹ Nhân Như Họa", "Ly Ái".... Năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Thuận tần trong "Diên Hi công lược".