Thang Duy tạo nên 'cơn địa chấn' tại giải thưởng danh giá tại Hàn Quốc

Tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43 diễn ra tại Seoul vào tối ngày 26/11, Thang Duy trở thành diễn viên nước ngoài đầu tiên đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Rồng Xanh của Hàn.

Đón nhận cúp Rồng Xanh đầu tiên trong sự nghiệp, Thang Duy chia sẻ cảm xúc bằng 3 thứ tiếng Anh, Trung và Hàn. Cô nói bản thân rất hạnh phúc khi được bước lên sân khấu của đêm trao giải. Cô cũng không quên cảm ơn, tri ân biên kịch và các thành viên trong ê-kíp phim. Nữ diễn viên xức động phát biểu: "Mỗi người diễn viên đều chờ đợi bộ phim hay, vai diễn hay. Có lúc, chúng tôi phải đợi vài tháng, vài năm, thậm chí mười mấy năm. Tôi thực sự rất may mắn vì đã gặp được bộ phim này. Vô cùng biết ơn vì chúng tôi đã được bên nhau. Tôi muốn nói thêm một điều nữa. Bố mẹ ơi, nếu giờ bố mẹ đang xem con trên điện thoại, con mong bố mẹ hãy tắt điện thoại đi. Bởi con hy vọng bố mẹ bảo vệ đôi mắt, để con đóng thêm nhiều phim hay cho bố mẹ xem. Sau cùng, tất nhiên, xin cảm ơn đạo diễn. Và giờ tôi sẽ mang giải thưởng này về nhà".

Cách đây 11 năm, Thang Duy từng trở thành sao nữ quốc tế đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng Nghệ thuật Baeksang với phim "Thu muộn" (đóng cặp Hyun Bin). Theo Hang Zhou News, điện ảnh Hàn có 6 giải thưởng thường niên quan trọng. Đến nay, Thang Duy đã mang về 5 cúp trong số đó. Riêng bộ phim "Quyết tâm chia tay" cũng đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2023.

Đến nay, Thang Duy đã mang về 5 cúp trong số 6 giải thưởng thường niên quan trọng tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bộ phim "Quyết tâm chia tay" đã đại thắng năm nay khi được xướng tên ở năm hạng mục quan trọng khác, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (Park Chan Wook), Nam diễn viên chính xuất sắc (Park Hae Il), Âm nhạc xuất sắc (Cho Young Wook) và Kịch bản hay nhất (Jeong Seo Kyung, Park Chan Wook).

Phim kể về cảnh sát Hae Joon (Park Hae Il đóng) điều tra vụ án về một người đàn ông qua đời khi leo núi. Anh thẩm vấn người vợ Trung Quốc Seo Rae của nạn nhân, ban đầu nghi ngờ vì Seo Rae bình thản một cách kỳ lạ, không đau buồn hay bất ngờ. Tuy nhiên, thanh tra dần nảy sinh tình cảm với cô trong quá trình giải quyết vụ án