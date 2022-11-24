Bộ phim Decision To Leave do Thang Duy và Park Hae Il đóng chính được kỳ vọng sẽ 'làm nên chuyện' tại Oscar lần thứ 95.

Tờ Variety đưa tin, trong hạng mục Phim Quốc Tế Xuất Sắc Nhất tại Oscar 2023, bộ phim Decision To Leave đến từ Hàn Quốc là tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao ở nhiều mặt. Trước đó, vào tháng 5/2022, bộ phim này đã giúp cho đạo diễn Park Chan Wook đoạt giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất tại Liên hoan phim Cannes, ông đồng thời là người Hàn thứ hai nhận được giải thưởng danh giá này.

Decision To Leave được đánh giá cao tại Oscar 2023 - Ảnh: Internet

Ngoài Decision To Leave, trong hạng mục Phim Quốc Tế Xuất Sắc Nhất còn có sự xuất hiện của các tác phẩm khác như All Quiet on the Western Front (Đức), Close (Bỉ), Saint Omer (Pháp), Holy Spider (Đan Mạch)... được đánh giá khá cao và nắm chắc phần nhiều khả năng nhận giải bên cạnh các dự án hứa hẹn khác như Corsage (Áo), Argentina, 1985 (Argentina)...

Variety nhận định rằng vì giám khảo của Oscar sẽ không có đủ thời gian xem hết toàn bộ các tác phẩm dự thi nên họ có xu hướng bỏ phiếu cho những bộ phim mà mình từng xem hay nghe đến. Vì vậy mà những dự án đã có thành tựu trước đó hay có hậu thuẫn từ các NSX lớn sẽ có nhiều lợi thế hơn như Decision To Leave, All Quiet on the Western Front, Holy Spider...

Trong một diễn biến khác, tại lễ trao giải của Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 42 được tổ chức vào ngày 23/11 vừa qua, Thang Duy đã được xướng tên tại hạng mục Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất nhờ vai diễn trong Decision To Leave. Vậy là chỉ nhờ một bộ phim mà trong một tháng qua cô đã đoạt giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất tại 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc là Giải thưởng Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc, Chunsa Film Art Awards và Buil Film Awards.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/decision-to-leave-cua-thanh-duy-duoc-danh-gia-cao-tai-oscar-528209.html