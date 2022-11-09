Thang Duy được đề cử cho vị trí Ảnh hậu Rồng Xanh lần thứ 43

Sao quốc tế 09/11/2022 09:52

Bộ phim Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay) do Thang Duy đóng chính đã được đề cử trên hầu hết các hạng mục tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43 của Hàn Quốc.

Mới đây, ban tổ chức của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Awards) lần thứ 43 đã công bố đề của của từng hạng mục. Trong đó, bộ phim Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay) do Thang Duy thủ vai nữ chính đã được đề cử ở 13/15 hạng mục giải thưởng này, bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam/Nữ chính xuất sắc nhất, Hình ảnh xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Phim hay nhất... phim đồng thời là tác phẩm được đề cử nhiều nhất trong năm nay.

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Decision To Leave được đề cử ở 13/15 hạng mục giải thưởng này - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Thang Duy sẽ là diễn viên ngoại quốc duy nhất tranh ngôi Ảnh hậu Rồng Xanh năm nay. Cùng được đề cử với cô là những cái tên cũng vô cùng "nặng ký" là Park So Dam (Special Delivery), Lim YoonA (Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia), Chun Woo Hee (Anchor), Yum Jung Ah (Life is Beautiful).

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Thang Duy sẽ là diễn viên ngoại quốc duy nhất tranh ngôi Ảnh hậu Rồng Xanh năm nay - Ảnh: Internet

Bên cạnh 15 hạng mục chính vừa được công bố, những hạng mục phụ, do khán giả bình chọn của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 33 sẽ được thông báo ngay tại sự kiện này. Được biết, lễ trao giải Rồng Xanh năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/11 tại Hội trường KBS ở Yeouido, Hàn Quốc.

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Quyết Tâm Chia Tay kể chuyện chuyện tình trái ngang của vị thanh tra Hae Joon, người đang điều tra chân tướng đằng sau sự ra đi thảm thương của một người đàn ông rơi xuống từ vách núi cheo leo vùng Busan. Trong quá trình tìm ra sự thật, anh đã vướng vào lưới tình của góa phụ Seo Rae, người đang là nghi phạm số 1 của vụ án.

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