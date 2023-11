Loạt ảnh quyến rũ 'đỉnh của chóp' của Thang Duy trong 'Sắc Giới' bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Mới đây, những hình ảnh xinh đẹp và quyến rũ của nàng Vương Giai Chi do Thang Duy thủ vai trong bộ phim này bất ngờ được "đào lại". Nữ diễn viên đã "lột xác" thành người phụ nữ vô cùng gợi cảm, đánh mắt sắc, tô son đỏ, khoe sắc vóc nở nang. Đến tận thời điểm nây giờ, không ai có thể phủ nhận nhan sắc "đỉnh cao" của Thang Duy lúc bấy giờ.

Bước ngoặt lớn nhất trên con đường sự nghiệp của Thang Duy chính là vào năm 2006, khi cô xuất sắc vượt qua 10.000 ứng viên để giành lấy vai nữ chính Vương Giai Chi trong phim điện ảnh "Sắc Giới" của đạo diễn Lý An.

"Sắc Giới" khi ra mắt vào năm 2007 đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế, trở thành tựa phim châu Á nổi bật nhiều lần được xướng lên tại các giải thưởng, liên hoan phim quốc tế danh giá như LHP Venice, giải Quả cầu vàng, BAFTA Awards… Theo đó, tên tuổi của Thang Duy cũng phất lên như diều gặp gió.

Tuy nhiên, những cảnh nóng trần trụi của nữ diễn viên trong phim cũng làm dấy lên tranh cãi sâu sắc. Những phân cảnh khỏa thân, cảnh nóng trần trụi của Thang Duy trong Sắc Giới đã khiến nữ diễn viên gặp đại họa bị "phong sát" ở quê nhà. Kết cục, Thang Duy bị Hiệp hội phát thanh và truyền hình quốc gia Trung Quốc cấm sóng với lý do gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.

Việc bị cấm sóng và “ghẻ lạnh” ngay tại quê nhà là cú ngã đau với nàng diễn viên chỉ mới vào nghề. Nó càng trở nên nghiệt ngã hơn khi cô vừa chạm tay đến đỉnh cao danh vọng đã bị đẩy thẳng xuống vực thẳm tăm tối. Sau đó, Thang Duy đã bị sốc nặng và phải điều trị trầm cảm. Để kéo nữ diễn viên ra khỏi “vũng lầy”, công ty quản lý và đạo diễn Lý An đã khuyến khích và tạo điều kiện đưa Thang Duy sang Anh tiếp tục con đường học vấn. Từ bỏ tất cả hào quang, người đẹp sinh năm 1979 lại trở về con số 0.

Sau 15 năm bền bỉ đi lên từ tuyệt vọng, hào quang của một ngôi sao đẳng cấp quốc tế đã trở lại soi chiếu vào Thang Duy vào năm 2022. Nữ diễn viên tìm thấy vai diễn để đời tiếp theo của mình trong tuyệt tác trinh thám, tình cảm Decision to leave của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook. Vai diễn góa phụ Seo-rae của Thang Duy trong Decision to leave được giới mộ điệu điện ảnh say mê và hết lòng ca ngợi. Nàng thơ xứ Trung cũng vinh dự được ghi tên vào danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2022, và đạt nhiều giải thưởng cao quý ở Hàn Quốc.