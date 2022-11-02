Thẩm Nguyệt - Mỹ nhân có cảnh khóc được nhiều người khen ngợi nhất trên màn ảnh Cbiz

Từng bị chê bai về khả năng diễn xuất nhưng Thẩm Nguyệt đã vượt qua tất cả để trở thành một diễn viên có thực lực như ở hiện tại.

Trong khoảng thời gian gần đây MXH xứ Trung đang cực kỳ thích thú với chủ đề liên quan đến "Cảnh khóc của Thẩm Nguyệt". Trong đó, nữ diễn viên sinh năm 1997 nhận được lời khen ngợi cho màn thể hiện trong phim truyền hình mới phát sóng Mười Năm Này Của Chúng Ta: Tương Lai Đã Đến. Thẩm Nguyệt - Ảnh: Internet Trong phim, Thẩm Nguyệt thể hiện vai Phàn Tinh, cô được khen ngợi trong cảnh bật khóc vì tưởng nhớ mẹ. Thậm chí, cảnh khóc của cô nàng đã thực chạm đến trái tim của những người xem phim khi hầu hết fan đều công nhận họ đã cảm nhận được nỗi đau của nhân vật Phàn Tinh.

Phân đoạn này cũng chính thức giúp nữ diễn viên thoát khỏi biệt danh ''nữ diễn viên không có thực lực'' khi trước đó Thẩm Nguyệt chưa bao giờ được đánh giá cao trong khoản diễn xuất. Cô nàng từng bị nhận xét là diễn viên không có thực lực - Ảnh: Internet Thẩm Nguyệt sinh năm 1997. Năm 2017, cô nổi lên như một hiện tượng sau "cơn sốt" của dòng phim thanh xuân. Với thành công của Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới".

Cô từng được báo chí Hong Kong bầu chọn là một trong bốn tiểu Hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Song rõ ràng cô nàng là người yếu thế nhất khi diễn xuất chưa được kiểm chứng nhiều. Năm 2020, Thẩm Nguyệt lại bị chê khi đóng cặp với đàn anh hơn 20 tuổi Ngôn Thừa Húc trong phim Em Rất Thích Anh. Khi diễn chung, họ không thể hiện được tình yêu lứa đôi mà khiến khán giả cảm nhận như tình cha con. Tại thời đó, cô nàng tiết lộ bản thân thực sự gặp nhiều sức ép khi các dự án không thành công. Một số bộ phận netizen khi đó còn dè biểu cho rằng nữ diễn viên nên học lại khả năng diễn xuất trước khi nhận dự án. Tuy nhiên bỏ mặc ngoài tai tất cả, mỹ nhân họ Thẩm đã từng bước chứng minh những nhận định trên về cô là hoàn toàn sai lầm. Bộ phim Bạn Trai Phản Diện Của Tôi nhận điểm chất lượng 7,1/10, trên trang Douban. Cách thể hiện của Thẩm Nguyệt được nhận xét có sự tự nhiên, dễ thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-nguyet-my-nhan-co-canh-khoc-duoc-nhieu-nguoi-khen-ngoi-nhat-tren-man-anh-cbiz-520497.html