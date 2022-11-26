Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt khoảnh khắc chứng minh Lý Tuân không sợ trời không sợ đất, chỉ 'rén' trước mỗi Chu Vận

Sao quốc tế 26/11/2022 09:20

Trong tập mới đây, khán giả đều không khỏi thích thú và bật cười trước màn ‘thất thủ’ của Lý Tuân trước Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây. Bộ phim đã chính thức bước vào phần mới với sự ‘hội ngộ’ của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) sau 3 năm nam chính ra tù.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt khoảnh khắc chứng minh Lý Tuân không sợ trời không sợ đất, chỉ 'rén' trước mỗi Chu Vận - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Trong tập mới đây, khán giả đều không khỏi thích thú trước màn ‘thất thủ’ của Lý Tuân trước Chu Vận. Được biết, sau khi cả hai làm cùng công ty, Chu Vận vì muốn bảo vệ Lý Tuân trước sếp lớn mà nhận chức trưởng nhóm dự án game mới và cũng là quản lý của anh. Trước đó, Lý Tuân cố chấp không lắp máy tính cho Chu Vận. Tuy nhiên, khi cô nàng ‘ra lệnh’ anh chàng tạm thời làm phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, nhiệm vụ đầu tiên là đi lắp máy tính cho cô thì Lý Tuân cũng không còn cách nào khác phải đi lắp máy cho 'công chúa'.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt khoảnh khắc chứng minh Lý Tuân không sợ trời không sợ đất, chỉ 'rén' trước mỗi Chu Vận - Ảnh 2
Chu Vận vì muốn bảo vệ Lý Tuân trước sếp lớn mà nhận chức trưởng nhóm dự án game mới và cũng là quản lý của anh - Ảnh: Internet

Trong phân đoạn khác, Chu Vận gọi điện thoại cho Lý Tuân vào buổi tối nhưng anh không biết đó là số cô nên đã tắt máy. Hôm sau, Chu Vận hỏi lý do không nghe điện thoại thì Lý Tuân cãi lại làm việc theo đúng giờ hành chính công ty quy định còn Chu Vận gọi anh lúc tan làm. Ngay lập tức, Chu Vận bắt bẽ một câu nhắc chuyện quá khứ khi ‘thủ khoa Lý’ còn là ông chủ cũng không có khái niệm ‘tan làm’. Lúc này, Lý Tuân cứng họng không dám cãi lại, anh chàng còn bị ‘công chúa’ dọa sau này không nghe điện thoại sẽ trừ lương chuyên cần.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt khoảnh khắc chứng minh Lý Tuân không sợ trời không sợ đất, chỉ 'rén' trước mỗi Chu Vận - Ảnh 3
Lý Tuân được mệnh danh là cái miệng không nể nang ai, thế nhưng lại phải ‘rén’ trước ‘tình yêu’ Chu Vận của mình - Ảnh: Internet

Những phân đoạn này khiến khán giả không khỏi bật cười, vốn dĩ Lý Tuân được mệnh danh là cái miệng không nể nang ai, thế nhưng lại phải ‘rén’ trước ‘tình yêu’ Chu Vận của mình.

Trước đó, Lý Tuân đã có màn bật lại Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận. Được biết, Từ Lê Na xem là ‘tình địch cũ’ của Chu Vận và hiện tại đã trở thành vợ của Cao Kiến Hồng – kẻ phản bội Lý Tuân. Cô còn lưu luyến ‘crush cũ’ nên đã đến tìm Lý Tuân với mong muốn giúp đỡ anh chàng. Tuy nhiên, khi anh chàng từ chối, Lê Na đã hỏi Lý Tuân đã từng biết hối hận khi chọn Chu Vận để có kết cục như hôm nay. Ngay lập tức, anh chàng liền đáp trả xéo xắt ‘Cô cố tình chạy đến nơi tồi tàn này để nhắc nhở tôi. Tôi cảm ơn cô. Nếu như có một chuyện không hối hận, thì đó là đã từ chối cô. Cô vĩnh viễn cũng không thể nào bằng Chu Vận’. Câu nói này như xát muối vào tim Từ Lê Na khiến cô cứng họng không nói lại được gì.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt khoảnh khắc chứng minh Lý Tuân không sợ trời không sợ đất, chỉ 'rén' trước mỗi Chu Vận - Ảnh 4
Lý Tuân đã có màn bật lại Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận - Ảnh: Internet

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong 'vũ trụ' Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt khoảnh khắc chứng minh Lý Tuân không sợ trời không sợ đất, chỉ 'rén' trước mỗi Chu Vận - Ảnh 5
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Hiện tại, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa ngày càng diễn biến hấp dẫn và gây cấn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập tiếp theo của bộ phim được lên sóng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi

Ít ai biết, khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bắt đầu lựa chọn nữ chính ‘công chúa’ Chu Vận đã nhắm tới một mỹ nhân chênh lệch nam chính Trần Phi Vũ 13 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức cán mốc lượt xem khủng trên một ứng dụng xem phim nổi tiếng ở Việt Nam

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức cán mốc lượt xem khủng trên một ứng dụng xem phim nổi tiếng ở Việt Nam

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích

Trần Phi Vũ tái hợp Trương Tịnh Nghi trong buổi livestream tuyên truyền phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến netizen không khỏi phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận'

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Biên kịch bày tỏ sự hài lòng về diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'hội tụ đủ nét tính cách của Lý Tuân và Chu Vận'

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn biến thế nào ở giai đoạn 'ngược tâm' của phần 2?

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ