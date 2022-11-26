Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt khoảnh khắc chứng minh Lý Tuân không sợ trời không sợ đất, chỉ 'rén' trước mỗi Chu Vận

Trong tập mới đây, khán giả đều không khỏi thích thú và bật cười trước màn ‘thất thủ’ của Lý Tuân trước Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây. Bộ phim đã chính thức bước vào phần mới với sự ‘hội ngộ’ của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) sau 3 năm nam chính ra tù. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính khuấy đảo cộng đồng mạng thời gian gần đây - Ảnh: Internet Trong tập mới đây, khán giả đều không khỏi thích thú trước màn ‘thất thủ’ của Lý Tuân trước Chu Vận. Được biết, sau khi cả hai làm cùng công ty, Chu Vận vì muốn bảo vệ Lý Tuân trước sếp lớn mà nhận chức trưởng nhóm dự án game mới và cũng là quản lý của anh. Trước đó, Lý Tuân cố chấp không lắp máy tính cho Chu Vận. Tuy nhiên, khi cô nàng ‘ra lệnh’ anh chàng tạm thời làm phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, nhiệm vụ đầu tiên là đi lắp máy tính cho cô thì Lý Tuân cũng không còn cách nào khác phải đi lắp máy cho 'công chúa'.

Chu Vận vì muốn bảo vệ Lý Tuân trước sếp lớn mà nhận chức trưởng nhóm dự án game mới và cũng là quản lý của anh - Ảnh: Internet Trong phân đoạn khác, Chu Vận gọi điện thoại cho Lý Tuân vào buổi tối nhưng anh không biết đó là số cô nên đã tắt máy. Hôm sau, Chu Vận hỏi lý do không nghe điện thoại thì Lý Tuân cãi lại làm việc theo đúng giờ hành chính công ty quy định còn Chu Vận gọi anh lúc tan làm. Ngay lập tức, Chu Vận bắt bẽ một câu nhắc chuyện quá khứ khi ‘thủ khoa Lý’ còn là ông chủ cũng không có khái niệm ‘tan làm’. Lúc này, Lý Tuân cứng họng không dám cãi lại, anh chàng còn bị ‘công chúa’ dọa sau này không nghe điện thoại sẽ trừ lương chuyên cần. Lý Tuân được mệnh danh là cái miệng không nể nang ai, thế nhưng lại phải ‘rén’ trước ‘tình yêu’ Chu Vận của mình - Ảnh: Internet Những phân đoạn này khiến khán giả không khỏi bật cười, vốn dĩ Lý Tuân được mệnh danh là cái miệng không nể nang ai, thế nhưng lại phải ‘rén’ trước ‘tình yêu’ Chu Vận của mình.

Trước đó, Lý Tuân đã có màn bật lại Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận. Được biết, Từ Lê Na xem là ‘tình địch cũ’ của Chu Vận và hiện tại đã trở thành vợ của Cao Kiến Hồng – kẻ phản bội Lý Tuân. Cô còn lưu luyến ‘crush cũ’ nên đã đến tìm Lý Tuân với mong muốn giúp đỡ anh chàng. Tuy nhiên, khi anh chàng từ chối, Lê Na đã hỏi Lý Tuân đã từng biết hối hận khi chọn Chu Vận để có kết cục như hôm nay. Ngay lập tức, anh chàng liền đáp trả xéo xắt ‘Cô cố tình chạy đến nơi tồi tàn này để nhắc nhở tôi. Tôi cảm ơn cô. Nếu như có một chuyện không hối hận, thì đó là đã từ chối cô. Cô vĩnh viễn cũng không thể nào bằng Chu Vận’. Câu nói này như xát muối vào tim Từ Lê Na khiến cô cứng họng không nói lại được gì. Lý Tuân đã có màn bật lại Từ Lê Na để bảo vệ Chu Vận - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong 'vũ trụ' Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Hiện tại, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa ngày càng diễn biến hấp dẫn và gây cấn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tập tiếp theo của bộ phim được lên sóng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi Ít ai biết, khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bắt đầu lựa chọn nữ chính ‘công chúa’ Chu Vận đã nhắm tới một mỹ nhân chênh lệch nam chính Trần Phi Vũ 13 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua-loat-khoanh-khac-chung-minh-ly-tuan-khong-so-troi-khong-so-dat-chi-ren-truoc-moi-chu-van-528753.html