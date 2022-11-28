'Chị cả' Trịnh Du Linh bất ngờ trở lại với TVB sau tuyên bố không tái ký hợp đồng

Nữ minh tinh Trịnh Du Linh sẽ quay trở lại với đài truyền hình TVB sau thông rời đi trước đó.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, sắp tới Trịnh Du Linh sẽ trở lại với TVB. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô chỉ ghi hình thêm cho một số chương trình đã ký kết trước đó chứ không phải là hợp tác mới với nhà đài này.

Trịnh Du Linh chỉ ghi hình thêm cho một số chương trình đã ký kết trước đó chứ không phải là hợp tác mới với TVB - Ảnh: Internet

Trịnh Du Linh tiết lộ, trước đây cô và TVB có tham gia vào một số chương trình tạp kỹ. Giám đốc sản xuất của các show này gần đây có liên hệ cho cô và ngỏ ý muốn nữ diễn viên ghi hình thêm cho vài số vì họ muốn tăng tập phát sóng nên cô mới quay trở lại nhà đài này để hỗ trợ.

Được biết, Trịnh Du Linh có tới 38 năm làm việc dưới trướng TVB và được xem là nghệ sĩ biểu tượng của đài. Khi hợp đồng hết hạn vào tháng 10 vừa qua, Trịnh Du Linh quyết định không tái ký vì muốn dừng hoạt động showbiz và bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 65.

Trịnh Du Linh sinh năm 1957 và gia nhập ào làng giải trí vào những năm 1970. Nhờ diễn xuất đỉnh cao và nhan sắc ngọt ngào của mình mà Trịnh Du Linh được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng", xuất hiện trong các tác phẩm đình đám như Võng Trung Nhân, Ngạc Ngư Đàm, Phượng Hoàng Lửa,... Cũng bởi vì sức hút của mình mà người hâm mộ xứ Cảng Thơm đã đặt cho cô biệt danh "hoa đán bảo chứng phòng vé".

Ngoài sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng, Trịnh Du Linh còn vô cùng thành công khi rẽ hướng sang dẫn chương trình. Cô cùng với Thẩm Điện Hà, Tăng Chí Vỹ và Uông Minh Thuyên được xem là "tứ đại MC Hong Kong".

Ở tuổi 65, bên cạnh việc rút lui khỏi làng giải trí, nhan sắc cũng là vấn đề lớn với Trịnh Du Linh. Vì muốn bảo toàn nhan sắc của mình, Trịnh Du Linh đã lao vào cuộc đua phẫu thuật thẩm mỹ đến mức khiến khuôn mặt bị biến dạng trầm trọng.

Trịnh Du Linh - 'quốc bảo nhan sắc' Hong Kong một thời và nhan sắc biến dạng ở tuổi xế chiều vì lạm dụng thẩm mỹ Từng là một trong những sao nữ có quyền lực và sắc đẹp bậc nhất làng giải trí Hong Kong, dung nhan của Trịnh Du Linh ở độ tuổi 60 khiến nhiều người tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-ca-trinh-du-linh-bat-ngo-tro-lai-voi-tvb-sau-tuyen-bo-khong-tai-ky-hop-dong-529446.html