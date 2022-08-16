Trịnh Du Linh - 'quốc bảo nhan sắc' Hong Kong một thời và nhan sắc biến dạng ở tuổi xế chiều vì lạm dụng thẩm mỹ

Sao quốc tế 16/08/2022 15:26

Từng là một trong những sao nữ có quyền lực và sắc đẹp bậc nhất làng giải trí Hong Kong, dung nhan của Trịnh Du Linh ở độ tuổi 60 khiến nhiều người tiếc nuối.

Làng giải trí Hong Kong những năm 1980 - 1990 chứng kiến nhiều sự lên ngôi của các tượng đài nhan sắc, trong đó có Trịnh Du Linh. Thời đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên từng là một trong những minh tinh đóng nhiều phim và có cát-xê cao bậc nhất trong các ngôi sao nữ.

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Trịnh Du Linh từng là 'hoa đán bảo chứng phòng vé' của nền điện ảnh Hong Kong

Nhờ diễn xuất đỉnh cao và nhan sắc ngọt ngào của mình mà Trịnh Du Linh được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng", xuất hiện trong các tác phẩm đình đám như Võng Trung Nhân, Ngạc Ngư Đàm, Phượng Hoàng Lửa,... Cũng bởi vì sức hút của mình mà người hâm mộ xứ Cảng Thơm đã đặt cho cô biệt danh "hoa đán bảo chứng phòng vé".

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Tuy nhiên, Trịnh Du Linh lại có thái độ không mấy thân thiện, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào của mình. Nhiều lần khi đóng phim, cô đã khiến cho không ít đồng nghiệp, nhất là các diễn viên trẻ phải khiếp sợ. Càng nổi tiếng, nữ minh tinh họ Trịnh càng kiêu căng, không ít đồng nghiệp từng bị cô dè bỉu, làm tổn thương.

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Tuy xinh đẹp, tính cách của Trịnh Du Linh lại khiến nhiều người sợ hãi

Khi "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì mới vào nghề bằng những vai diễn nhỏ, anh đã hỏi Trịnh Du Linh rằng liệu bản thân có thể nổi tiếng hay không. Với tính cách của mình, nữ diễn viên họ Trịnh đã trả lời với một thái độ khinh miệt: “Nhân vật người qua đường thì mãi mãi không thể trở thành nhân vật chính được”.

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Châu Tinh Trì từng bị Trịnh Du Linh khinh thường vì đóng vai nhỏ khi mới vào nghề

Không chỉ riêng Châu Tinh Trì, nhiều người nổi tiếng khác từng là nạn nhân bởi thói kiêu căng của Trịnh Du Linh, trong đó có Lưu Gia Linh. Vào năm 1978, khi hai diễn viên tham gia vào dự án Lưu Manh Đại Hạn, Lưu Gia Linh đã bị đàn chị tát thẳng tay vì quên lời thoại nhưng không có ai ra mặt ngăn cản hay bênh vực.

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Lưu Gia Linh từng là nạn nhân bị đàn chị bắt nạt nhưng lại có cái kết viên mãn

Khi này, Lưu Gia Linh chỉ mới là một tân binh, cô không hề dám phản kháng khi bị Trịnh Du Linh chèn ép. Tuy là người bị ăn tát, nhưng Lưu Gia Linh đã phải mang danh "bình hoa di động" suốt một thời gian dài. Điều này chứng tỏ quyền lực mà "chị đại" Trịnh Du Linh nắm trong tay trong làng giải trí Hong Kong thời bấy giờ.

Ở thời điểm hiện tại, Châu Tinh Trì đã là một "vua hài kịch" không thể thay thế và có địa vị cao trong làng giải trí xứ Cảng Thơm, Lưu Gia Linh thì có cuộc sống viên mãn bên ông xã là tài tử Lương Triều Vỹ nhưng Trịnh Du Linh lại có một cuộc sống hoàn toàn khác.

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Nhiều người tiếc nuối cho nhan sắc thuở son sắc của Trịnh Du Linh

vì muốn bảo toàn nhan sắc của mình, Trịnh Du Linh đã lao vào cuộc đua phẫu thuật thẩm mỹ đến mức khiến khuôn mặt bị biến dạng trầm trọng. Ở tuổi 62, sự nghiệp không còn ở đỉnh cao, dung nhan thì tàn phai, Trịnh Du Linh chọn cuộc sống im ắng và lẻ bóng một mình.

Ảnh: Internet

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