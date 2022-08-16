'Ảnh hậu' Mã Tư Thuần bị xử phạt vì vi phạm giao thông, lên tiếng xin lỗi về hành động xả rác bừa bãi

Sao quốc tế 16/08/2022 14:43

Nữ diễn viên Mã Tư Thuần đã chính thức đưa ra lời xin lỗi sau sự việc xả rác bừa bãi và bị bắt gặp lái xe ngược chiều.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Mã Tư Thuần vừa qua đã bị bắt gặp lái xe đi dạo cùng với trợ lý thân cận của mình. Trong khi đang dừng chờ đèn đỏ, nữ diễn viên đã vô tư mở cửa xe và vứt rác ra đường. Ngoài ra, nhiều người còn tinh mắt nhận ra xe của Mã Tư Thuần ngược chiều so với các xe ở bên cạnh.

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Mã Tư Thuần bị bắt gặp lái xe ngược chiều và xả rác bừa bãi - Ảnh: Internet

Hành động thiếu ý thức này của Mã Tư Thuần đã khiến công chúng tức giận, trên MXH cũng tràn ngập những bình luận chỉ trích cô. Nhiều netizen cho rằng, một người nổi tiếng như cô nên bị phạt nặng hơn vì những hành vi này có thể gây ảnh hưởng đến công chúng.

Mới đây, phía cảnh sát đã chính thức lên tiếng về việc Mã Tư Thuần lái xe ngược chiều. Theo đó, hành vi này của nữ diễn viên là có thật và cô sẽ phải nộp phạt 300 tệ.

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Mã Tư Thuần gửi lời xin lỗi đến công chúng về những hành động sai trái của mình - Ảnh: Internet

Về hành vi vứt rác bừa bãi, sáng ngày 16/8, Mã Tư Thuần đã chính thức lên bài gửi lời xin lỗi đến công chúng về hành động sai trái này của mình, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi và mong công chúng tha thứ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng cho biết, cô đã đến sở cảnh sát để nộp phạt theo đúng quy định.

Tuy đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng công chúng dường như vẫn không hài lòng với động thái này của Mã Tư Thuần. Nhiều người cho cho rằng nữ diễn viên nên rút khỏi làng giải trí vì tố chất quá tệ, "thua cả trẻ con học mẫu giáo".

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