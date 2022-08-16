'Ảnh hậu' Mã Tư Thuần và ánh hào quang lụi tàn bởi bệnh tâm lý và loạt bê bối đời tư

Sao quốc tế 16/08/2022 11:03

Từng là một gương mặt đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ, giờ đây những gì mà người ta nhớ về Mã Tư Thuần chỉ là bê bối đời tư của cô.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây Mã Tư Thuần đã bị bắt gặp cùng trợ lý của mình lái xe đi dạo. Trong khi đang dừng chờ đèn đỏ, nữ diễn viên đã vô tư mở cửa xe và vứt rác ra đường. Hành động thiếu ý thức này của cô đã khiến công chúng tức giận, trên MXH cũng tràn ngập những bình luận chỉ trích cô.

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Mã Tư Thuần bị chỉ trích vì thản nhiên vứt rác ra đường - Ảnh: Internet

Những năm qua, danh tiếng của Mã Tư Thuần liên tục giảm sút. Nữ diễn viên không có bộ phim nào đáng chú ý, đã vậy cuộc tình ồn ào của cô và bạn trai càng làm nữ diễn viên sụp đổ hình tượng trong lòng khán giả.

Sinh năm 1988, Mã Tư Thuần có xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, dì của cô là nghệ sĩ nổi tiếng Tưởng Văn Lệ. Nhờ bệ phóng vững chắc, người đẹp đã bắt đầu diễn xuất từ năm 7 tuổi và gặt hái được nhiều thành công.

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Mã Tư Thuần xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật - Ảnh: Internet

Bộ phim đưa Mã Tư Thuần chính thức bước chân vào làng giải trí chính là tác phẩm truyền hình Người Tình, cùng năm cô góp mặt và dự án điện ảnh Bí Ngạn cùng với nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Thừa thắng xông lên, nữ minh tinh liên tục xuất hiện trong các bộ phim đình đám như Tai Trái, Mị Nguyệt Truyện, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến,...

Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của Mã Tư Thuần phải kể đến giải Ảnh hậu Kim Mã của điện ảnh Đài Loan lần thứ 53 nhờ bộ phim Thất Nguyệt Và An Sinh đóng chung với Châu Đông Vũ. Tuy vậy, diễn xuất của cô vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi và có lời đồn cho rằng cô nhận được giải là nhờ gia thế của mình.

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Mã Tư Thuần đạt Ảnh hậu Kim Mã nhờ Thất Nguyệt Và An Sinh - Ảnh: Internet

Năm ngoái, Mã Tư Thuần gây sốc khi tiết lộ bản thân đang phải điều trị bệnh trầm cảm và dùng thuốc để ổn định cảm xúc. Bên cạnh đó, cô còn mắc bệnh hen suyễn và chứng suy giảm hệ thị lực. Cũng bởi vì phải dùng thuốc trong một thời gian dài mà nữ diễn viên bị tăng cân không kiểm soát và cơ thể bị phù nề.

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Mã Tư Thuần lên cân không kiểm soát vì phải dùng thuốc điều trị trầm cảm - Ảnh: Internet

Vào tháng 3/2021, Mã Tư Thuần bị bắt gặp hẹn hò cùng với nam ca sĩ Trương Triết Hiên, anh là trưởng nhóm và cũng đồng thời là giọng ca chính của nhóm Penicillin. Nam 2019, nam ca sĩ từng được tạp chí Forbes Trung Quốc xếp vào danh sách 30 người thành công nhất dưới tuổi 30.

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Có thông tin cho rằng, Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên đang chuẩn bị làm đám cưới bất chấp sự ngăn cản của nhiều người - Ảnh: Internet

Tuy vậy, nhân phẩm của Trương Triết Hiên lại bị đánh giá thấp. Nam ca sĩ từng vướng vào loạt tai tiếng như bòn rút tiền của bạn gái khi chưa nổi tiếng, lăng nhăng, khoe khoang về việc ngủ với bạn gái người khác, có nhiều hành vi bạo lực và thường xuyên dùng lời lẽ phản cảm. Trên trang cá nhân, anh cũng hay chửi thề và cãi tay đôi với cư dân mạng.

Mã Tư Thuần công khai hẹn hò cùng nam ca sĩ 'nhân cách tồi'

Mã Tư Thuần công khai hẹn hò cùng nam ca sĩ 'nhân cách tồi'

Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 3/2021. Nhưng mối tình này lại bị fan của Ảnh hậu đình đám phản đối, lý do là bởi đàng trai dính phải loạt scandal dối trá, văng tục chửi bậy, bạo lực.

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