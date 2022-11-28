Vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh chuẩn bị đón con thứ 3

Nữ diễn viên Trần Khải Lâm vừa mới thông báo cô hiện đang mang thai đứa con thứ 3 cho chồng là tài tử TVB Trịnh Gia Dĩnh.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây nữ diễn viên Trần Khải Lâm vừa mới đăng tải lên trang Instagram cá nhân của mình một video khoe vòng 2 "to vượt mặt" và thông báo rằng hiện đang mang thai con thứ ba. Cô cho biết, đứa trẻ này đến hoàn toàn bất ngờ.

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm chuẩn bị đón con thứ 3 - Ảnh: Internet

"Cuộc sống này có thể khó đoán, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy những điều kỳ diệu tuyệt đẹp. Vì thế, tôi xin chia sẻ với mọi người một tin vui rằng gia đình chúng tôi sẽ đón thêm một thành viên mới." - Trần Khải Lâm viết.

Trong video mà Trần Khải Lâm đăng tải, cô và chồng là nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh thể hiện tình cảm ngọt ngào. Hoa hậu Hong Kong 2013 mặc một chiếc váy bó sát để lộ rõ bụng bầu còn tài tử TVB thì đặt tay nhẹ nhàng bên bụng của vợ mình.

Vào hôm đầu tháng, khi tham dự một sự kiện tại trường đua ngựa, Trần Khải Lâm đã phủ nhận việc mang thai khi phóng viên nhận thấy vòng 2 của cô lớn bất thường.

Về phía Trịnh Gia Dĩnh, khi được liên hệ phỏng vấn, anh nói: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã chúc phúc cho gia đình tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi Chúa đã ban tặng cho tôi món quà vô giá này". Tuy nhiên, nam tài tử quyết giữ kín danh tính của đứa bé.

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm kết hôn vào năm 2018, hôn lễ được tổ chức ở Bali, Indonesia. Trước khi mang thai con thứ ba, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai là Rafael (3 tuổi) và Yannick (2 tuổi).

Tài tử Trịnh Gia Dĩnh từ bỏ cơ hội kiếm tiền để dành thời gian bên vợ con Khi đã ngoài 50, Trịnh Gia Dĩnh ưu tiên chăm sóc tổ ấm nhỏ và giảm tải công việc ở làng giải trí.

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