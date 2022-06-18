Nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh mới đây đã đưa ra một tuyên bố rõ nét về chuyện hôn nhân của anh và người vợ hoa hậu.

Nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh trước nay ngoài việc được biết đến như một nghệ sĩ thành công thì còn là một người chồng, người cha gương mẫu, yêu thương gia đình hết mực.

Gần đây, Trịnh Gia Dĩnh có tham gia diễn xuất vào một bộ phim mà trong đó anh đảm nhận nhân vật được nhiều người khác giới theo đuổi, từ đó mà phản bội lại gia đình mình. Vì vậy, trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hong Kong vừa rồi, nam diễn viên tuyên bố bản thân sẽ không bao giờ ngoại tình.

Trịnh Gia Dĩnh được biết đến là một người chồng, người cha gương mẫu, yêu thương gia đình hết mực - Ảnh: Internet

"Tôi không thể chịu đựng được hậu quả của việc đó, tôi rất trân trọng gia đình của mình, và tôi không thích uống rượu. Khả năng để tôi ngoại tình gần như là bằng 0. Ngoại trừ đi đá bóng và ăn uống với bạn bè, tôi hầu như không ra ngoài, chỉ ở nhà cả ngày.

Vợ tôi cũng biết bạn bè tôi và thậm chí có thông tin liên lạc của họ, cô ấy biết tất cả mọi thứ về tôi, chuyện ngoại tình sẽ không thể xảy ra. Ngoại trừ đá bóng tôi chỉ ở nhà, làm sao tôi có thể ngoại tình được." - Dương Gia Dĩnh trả lời khi được hỏi sẽ làm gì nếu có một người phụ nữ chủ động tán tỉnh.

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm kết hôn vào năm 2018 - Ảnh: Internet

Trước đó, Trịnh Gia Dĩnh cũng được công chúng khen ngợi khi gọi vợ mình là người thông minh và xinh đẹp nhất lịch sử của Hoa hậu Hong Kong.

Trịnh Gia Dĩnh sinh năm 1969, là một trong những tài tử nổi tiếng nhất của đài truyền hình TVB, vợ anh là Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm, kém chồng 22 tuổi. Năm 2018, cặp đôi tổ chức hôn lễ với chi phí lên đến 1 triệu USD tại Bali, sau đó hai người đón 2 cậu con trai kháu khỉnh lần lượt vào năm 2019 và 2020.

Hôn nhân viên mãn của Trịnh Gia Dĩnh bên vợ hoa hậu kém 21 tuổi Vào ngày 11/5, Trịnh Gia Dĩnh đã đăng một bộ ảnh cùng vợ Trần Khải Lâm lên mạng xã hội, với dòng chữ: "Chúng ta đã bên nhau được 7 năm, là cha mẹ của hai đứa trẻ. Hành trình trải qua có những buồn vui nhưng cả hai vẫn sát cánh bên nhau. Anh chỉ mong tiếp tục nắm tay em đi tiếp quãng đời còn lại".

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