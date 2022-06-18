Kết hôn được 3 năm, Dương Thừa Lâm vẫn được ông xã 'yêu đến phát cuồng'

Sao quốc tế 18/06/2022 20:09

Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo đã trải qua gần 3 năm hôn nhân và phải thường xuyên xa nhau do công việc bận rộn, nhưng cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc như ngày mới yêu.

Dương Thừa Lâm hơn ông xã Lý Vinh Hạo một tuổi, cả hai đều là những nghệ sĩ top đầu làng giải trí Đài Loan với nhiều thành tích trong sự nghiệp. Năm 2019, cặp đôi đã về chung một nhà sau 5 năm yêu đương. Sau 3 năm hôn nhân, cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc bất chấp nhiều tin đồn rạn nứt.

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Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo kết hôn đã được gần 3 năm

Mới đây, cư dân mạng lại được dịp "quắn quéo" với màn "phát cẩu lương" của Lý Vinh Hạo dành cho bà xã của mình. Có thể thấy rằng, dù đã kết hôn nhiều năm và thường xa nhau do tính chất công việc nhưng cặp đôi vẫn như mới yêu nhau.

Theo đó, Dương Thừa Lâm mới đây đã thể hiện ca khúc Càng Khó Càng Yêu khi tham gia vào chương trình Tiếng Hát Còn Mãi. Ngay sau khi bản live của màn trình diễn được cập nhật, Lý Vinh Hạo đã nhanh chóng chia sẻ lên tài khoản Weibo của mình với dòng trạng thái vô cùng tình cảm: "Dương Thừa Lâm mãi đỉnh. Từ một fanboy bình thường của Dương Thừa Lâm".

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Bài đăng của Lý Vinh Hạo trên Weibo

Bài đăng của Lý Vinh Hạo nhanh chóng được netizen quan tâm, nhiều người còn khen ngợi và đặt cho nam ca sĩ biệt danh "chàng trai mê vợ" dưới bài viết của anh.

Trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng Lý Vinh Hạo thường khó chịu ra mặt với vợ, Dương Thừa Lâm cũng nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Nữ ca sĩ cho hay, gương mặt của ông xã cô vốn lạnh lùng lại thêm các đường nét sắc bén nên mới trông như lúc nào cũng giận dữ, thật ra anh luôn đặt cô lên hàng đầu và không phải một người lãnh đạm như trong mắt mọi người.

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Dương Thừa Lâm không hề bị chồng 'thái độ'

 Ảnh: Internet

Hôn nhân lạ lùng của Dương Thừa Lâm: Kết hôn nhưng không sống cùng chồng

Hôn nhân lạ lùng của Dương Thừa Lâm: Kết hôn nhưng không sống cùng chồng

Chồng của Dương Thừa Lâm (Lý Vinh Hạo) cảm thấy anh có cuộc hôn nhân lạ lùng. Kết hôn gần 3 năm, khoảng thời gian sống chung của Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo là hiếm hoi. Tuy nhiên, họ cho hay xa cách khiến thấu hiểu và trân trọng nhau.

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