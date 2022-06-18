Những “nữ minh tinh” năm ấy chúng ta từng theo đuổi, không có ai là không nổi đình nổi đám!

Sao quốc tế 18/06/2022 17:42

Châu Tinh Trì còn được khán giả gọi là “Vua hài”, và không ai có thể phủ nhận cái danh hiệu này của ông. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn về những "nữ minh tinh" mà những năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, và cùng nhìn ngắm lại những nữ minh tinh từng hợp tác với Châu Tinh Trì.

Những “nữ minh tinh” năm ấy chúng ta từng theo đuổi, không có ai là không nổi đình nổi đám! - Ảnh 1

Nhắc đến Châu Tinh Trì, tin rằng nhiều người thuộc thế hệ 8x 9x đều rất quen thuộc với cái tên này, là một minh tinh bắt đầu từ những vai diễn phụ không dễ để đạt được thành tích như ngày hôm nay. Tất nhiên, điều này hoàn toàn không thể tách rời khỏi sự tài năng cộng với nỗ lực chăm chỉ không ngừng của ông.

Châu Tinh Trì còn được khán giả gọi là “Vua hài”, và không ai có thể phủ nhận cái danh hiệu này của ông. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn về những "nữ minh tinh" mà những năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, và cùng nhìn ngắm lại những nữ minh tinh từng hợp tác với Châu Tinh Trì.

Những “nữ minh tinh” năm ấy chúng ta từng theo đuổi, không có ai là không nổi đình nổi đám! - Ảnh 2

Đầu tiên phải kể đến nữ diễn viên Chu Nhân, nhân vật mà mọi người có ấn tượng sâu sắc nhất với cô chắc hẳn chính là "Tử Hà tiên tử" trong "Đại Thoại Tây Du". Vai diễn này vốn dĩ là một nhân vật khá đặc sắc và khó lột tả, cộng thêm với nhan sắc vô cùng xinh đẹp của Chu Nhân, vai diễn này đã hoàn toàn đưa bộ phim trở nên cực nổi thời điểm đấy. Ngoài ra, cô ấy cũng hợp tác với Châu Tinh Trì trong "Đặc Cảnh Uy Long", và nhân vật của cô ấy trong bộ phim cũng khiến khán giả vô cùng yêu thích

Những “nữ minh tinh” năm ấy chúng ta từng theo đuổi, không có ai là không nổi đình nổi đám! - Ảnh 3

Lại nói về Trương Mẫn, Trương Mẫn là người hợp tác với Châu Tinh Trì nhiều nhất trong tất cả các "nữ minh tinh" thời điểm đấy, phim nào họ hợp tác cũng rất nổi tiếng, chẳng hạn như "Đặc Cảnh Uy Long", Lộc Đỉnh Ký", "Vua Ăn Mày", "Quan Xẩm Lốc Cốc", ... Trương Mẫn là một cô nàng rất có khí chất, mạnh mẽ, kiên cường, không quá thích hợp để đóng một số vai cổ trang.

Những “nữ minh tinh” năm ấy chúng ta từng theo đuổi, không có ai là không nổi đình nổi đám! - Ảnh 4

Trong số những "nữ minh tinh" năm ấy, không thể không nhắc đến Trương Bá Chi được xem là một trong số những đại minh tinh cực kỳ nổi tiếng, năm 1999 cô và Châu Tinh Trì cùng hợp tác trong bộ phim "Vua Hài Kịch" và bộ phim cũng bạo hồng thời điểm đó. Mặc dù sau đó cô ấy cũng đã xuất hiện trong "Kung Fu Túc Cầu", nhưng bộ phim duy nhất mà cô ấy hợp tác với Châu Tinh Trì theo đúng nghĩa là "Vua hài kịch". Không thể không nói, Trương Bá Chi lúc trẻ thực sự là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Những “nữ minh tinh” năm ấy chúng ta từng theo đuổi, không có ai là không nổi đình nổi đám! - Ảnh 5

Cuối cùng, cùng bàn về một bộ phim được khen ngợi nhiều nhất trong số các tác phẩm của Châu Tinh Trì, đó là "Tuyệt Đỉnh Kung Fu", cũng từ bộ phim này Châu Tinh Trì lại một lần được giúp cho "nữ minh tinh" Huỳnh Thánh Uy trở nên nổi tiếng. Ngay cả khi Huỳnh Thánh Uy ở trong phim một câu thoại cũng không có, nhưng cô vẫn trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này. Không bàn về những chuyện sau đó, chỉ nói rằng trong phim này, ngoại hình và diễn xuất của Huỳnh Thánh Uy thực sự rất tuyệt vời.

Trên thực tế, khi nói đến các "nữ minh tinh" thời điểm ấy, còn có nhiều những nữ diễn viên cũng cực nổi ở cùng thời điểm, chẳng hạn như Từ Kiều, Trương Vũ Kỳ, Mạc Văn Úy, Ngô Quân Như, ...

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Từ khóa:   Cbiz mỹ nhân Hong Kong Trương Bá Chi Châu Tinh Trì

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