Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng'

Sao quốc tế 24/11/2022 09:46

Ngụy Tuấn Kiệt từng tự tay hủy hoại tiền đồ, bị TVB “đóng băng” khi phản bội lại người yêu để đến bên tình trẻ kém mình 20 tuổi. Sau cùng bị "cắm sừng" đau đớn, để lại anh một mình “gà trống nuôi con".

Ngụy Tuấn Kiệt là gương mặt vàng của màn ảnh TVB vào những năm 1990, đầu năm 2000. Ngoại hình nam tính với đôi lông mày rậm, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng rắn rỏi, làn da rám nắng của Ngụy Tuấn Kiệt là tấm vé đắt giá giúp anh được TVB ra sức o bế.

 Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 1

Không chỉ sở hữu dung mạo điển trai, phong độ chuẩn tài tử mà Ngụy Tuấn Kiệt còn có khả năng diễn xuất "thiên biến vạn hóa", góp nên thành công lớn cho hàng loạt siêu phẩm ăn khách của màn ảnh xứ Cảng thơm. Tài tử TVB từng gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn như Nguyên Chấn Hiệp, Túy đả kim chi, Hồ sơ trinh sát, Bảo vệ nhân chứng, Tuyết sơn phi hồ… 

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 2

Sự nghiệp của tài tử họ Ngụy chạm đến đỉnh cao khi anh tham gia loạt phim Lực lượng phản ứng (1998). Vai diễn Trình Phong trong tác phẩm không chỉ đưa Ngụy Tuấn Kiệt gia nhập hàng ngũ sao hạng A của màn ảnh xứ Cảng thơm, được cả showbiz săn đón mà còn giúp anh nên duyên với bạn diễn Đằng Lệ Minh.

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 3

Trong suốt 9 năm bên nhau, hai người xuất hiện như hình với bóng. Khi cha của Ngụy Tuấn Kiệt qua đời, Đằng Lệ Minh đứng ra chịu tang ông dưới danh nghĩa con dâu dù vẫn chưa có một danh phận chính thức. Thời điểm đó, khán giả "chắc mẩm" hôn lễ của cặp sao chỉ là chuyện sớm muộn.

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 4

Nào ngờ đến năm 2007, cả hai bất ngờ thông báo đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của công chúng. Không lâu sau, nam diễn viên sinh năm 1967 bị bắt gặp tay trong tay với cô sinh viên người Đại lục - Trương Lợi Hoa, kém anh 20 tuổi. Đầu năm 2008, anh kết hôn với Trương Lợi Hoa và có con gái đầu lòng tên Jessica. 

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 5

Tai tiếng phụ bạc Đằng Lệ Minh khiến Ngụy Tuấn Kiệt bị giới làm phim, công chúng "ghẻ lạnh". Nam diễn viên chỉ nhận được các vai phụ với mức thù lao bèo bọt. Trương Lợi Hoa vợ chê nam tài tử thu nhập thấp, không đủ cung phụng những sở thích xa hoa, phù phiếm của cô, sau đó bỏ đi theo một vận động viên xe đạp. Vài năm trở lại đây, Ngụy Tuấn Kiệt sống cảnh "gà trống nuôi con". 

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 6

Về phía mối tình cũ hơn 9 năm bị anh ruồng bỏ, nữ diễn viên Đằng Lệ Minh cũng đã tìm được tình yêu đích thực bên người chồng doanh nhân Chu Kiến Côn. Sau ly hôn, Ngụy Tuấn Kiệt vật lộn kiếm sống, phải ở nhà thuê. Không chỉ đóng phim, kinh doanh nhà hàng, nam diễn viên từng phải bán bảo hiểm, làm thuê để có tiền lo cho con gái. Nhiều người nhận xét, Ngụy Tuấn Kiệt tuy không phải là một người đàn ông hoàn hảo nhưng lại là một người cha tốt. Dẫu có khó khăn, vất vả thế nào anh cũng mong muốn đem lại cho con mình một môi trường sống tốt nhất.

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 7

Ở độ tuổi U60, cuộc sống của nam diễn viên họ Ngụy đã ổn định hơn, anh vẫn miệt mài trên phim trường, nhận mức cát-xê ổn, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Vì kiếm tiền trang trải cuộc sống, nam diễn viên dần bỏ bê việc chăm sóc bản thân khiến ngoại hình phì nhiêu, không còn nét điển trai, soái ca của một tài tử TVB thuở nào. 

Tình cảnh hiện tại của Ngụy Tuấn Kiệt khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho một ngôi sao hào hoa, tài năng một thời. Dù danh tiếng đã không còn như trước, tài tử 55 tuổi vẫn lạc quan nhìn về tương lai và mong sẽ được trao nhiều cơ hội diễn xuất trong thời gian tới.

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng' - Ảnh 8

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