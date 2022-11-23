'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi

Sao quốc tế 23/11/2022 17:22

Bộ ảnh mới nhất của Trần Nghiên Hy khiến người hâm mộ xuýt xoa với sắc vóc ngày càng thăng hạng.

Trần Nghiên Hy từng được coi là "Tiểu Long Nữ kém sắc nhất màn ảnh" khi tham gia bộ phim kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 2014 - 2015. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Trần Nghiên Hy bỗng lột xác ở tuổi 39 với gương mặt trẻ trung, ngoại hình thon gọn khiến nhiều người bất ngờ.

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 1
Mới đây, Trần Nghiên Hy khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ khi xuất hiện lộng lẫy trong các trang phục cầu kỳ ở bộ ảnh mới. 

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 2

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 3

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 4
Dù đã có con đầu lòng nhưng nhan sắc của "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy lại khiến dân tình xôn xao vì ngày càng gợi cảm, quyến rũ. Sắc vóc "gái một con" thon gọn, thanh mảnh nhưng tràn đầy sức sống của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen "có cánh".

 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 5

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 6
Với làn da trắng sáng, Trần Nghiên Hy tự tin diện nhiều trang phục có màu sắc rực rỡ. 

 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 7

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 8
Những năm gần đây, Trần Nghiên Hy không đóng phim, chỉ thi thoảng đóng quảng cáo. Thời gian cô chủ yếu dành cho gia đình.

 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 9

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 thường xuyên cập nhật clip, hình ảnh về chăm sóc sức khỏe và giữ dáng. Cộng đồng mạng Trung Quốc nhận xét ngoại hình của người đẹp ngày càng "lên hương" rõ rệt.

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 10

Trong các hình ảnh và video đămg tải, netizen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cô nàng tự tin lên hình với bộ trang phục bó sát cơ thể, gương mặt trẻ trung như gái đôi mươi làm ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi.

Sinh năm 1983, Trần Nghiên Hy là diễn viên, ca sĩ Đài Loan. Cô được biết đến qua các phim Hoán đổi tình yêu, Tần thời minh nguyệt, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi… và đặc biệt là Tân Thần điêu đại hiệp bản 2014 - 2015. Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu "phim giả tình thật" sau Tân Thần điêu đại hiệp. Năm 2016, cả hai kết hôn và đón con trai đầu lòng vào tháng 12 cùng năm. Dù vướng nhiều tin đồn ly hôn, nhưng đến nay tình cảm của cặp đôi vẫn bền chặt.

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi - Ảnh 11

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi

Trong bộ phim "Thần Điêu Đại Hiệp", cảnh ấn tượng nhất là chính là khi Tiểu Long Nữ nằm ngủ trên dây thừng khi sống ở cổ mộ dưới chân núi Chung Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy Trần Hiểu Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ Tiểu Long Nữ

TIN LIÊN QUAN

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Hậu tin đồn ngoại tình được đính chính, vợ chồng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị tham gia một show thực tế từng dính 'lời nguyền ly hôn'?

Nam diễn viên Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với đàn em, Trần Nghiên Hy bất ngờ có trạng thái ẩn ý đang bị 'cắm sừng'?

Nam diễn viên Trần Hiểu bị đồn ngoại tình với đàn em, Trần Nghiên Hy bất ngờ có trạng thái ẩn ý đang bị 'cắm sừng'?

Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp

Bỏ mặc ngoài tai danh xưng 'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh’, Trần Nghiên Hy tái xuất với tạo hình ngoạn mục trong phim mới khiến fan khen ngợi tới tấp

Giữa lúc vướng tin đồn ly hôn với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy 'bị soi' mang thai lần hai ở tuổi U40

Giữa lúc vướng tin đồn ly hôn với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy 'bị soi' mang thai lần hai ở tuổi U40

Rộ tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn và sẽ công bố vào cuối tháng 9?

Rộ tin Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ly hôn và sẽ công bố vào cuối tháng 9?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ