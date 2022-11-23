'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy ở tuổi U40 vẫn 'hớp hồn' fan với nhan sắc chín muồi, vóc dáng như gái đôi mươi

Trần Nghiên Hy từng được coi là " Tiểu Long Nữ kém sắc nhất màn ảnh" khi tham gia bộ phim kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 2014 - 2015. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Trần Nghiên Hy bỗng lột xác ở tuổi 39 với gương mặt trẻ trung, ngoại hình thon gọn khiến nhiều người bất ngờ.

Với làn da trắng sáng, Trần Nghiên Hy tự tin diện nhiều trang phục có màu sắc rực rỡ.

Những năm gần đây, Trần Nghiên Hy không đóng phim, chỉ thi thoảng đóng quảng cáo. Thời gian cô chủ yếu dành cho gia đình.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 thường xuyên cập nhật clip, hình ảnh về chăm sóc sức khỏe và giữ dáng. Cộng đồng mạng Trung Quốc nhận xét ngoại hình của người đẹp ngày càng "lên hương" rõ rệt.

Trong các hình ảnh và video đămg tải, netizen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cô nàng tự tin lên hình với bộ trang phục bó sát cơ thể, gương mặt trẻ trung như gái đôi mươi làm ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi.

Sinh năm 1983, Trần Nghiên Hy là diễn viên, ca sĩ Đài Loan. Cô được biết đến qua các phim Hoán đổi tình yêu, Tần thời minh nguyệt, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi… và đặc biệt là Tân Thần điêu đại hiệp bản 2014 - 2015. Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu "phim giả tình thật" sau Tân Thần điêu đại hiệp. Năm 2016, cả hai kết hôn và đón con trai đầu lòng vào tháng 12 cùng năm. Dù vướng nhiều tin đồn ly hôn, nhưng đến nay tình cảm của cặp đôi vẫn bền chặt.