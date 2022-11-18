Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi

Sao quốc tế 18/11/2022 05:49

Trong bộ phim "Thần Điêu Đại Hiệp", cảnh ấn tượng nhất là chính là khi Tiểu Long Nữ nằm ngủ trên dây thừng khi sống ở cổ mộ dưới chân núi Chung Nam.

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng chính là “Tiểu Long nữ kinh điển nhất trên màn ảnh” với nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần, pha chút lạnh lùng, nữ diễn viên đã diễn tả hoàn hảo nhân vật "cô cô" trong tiểu thuyết Kim Dung. Đặc biệt, trong cảnh nằm dây thừng, nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Nếu chú ý kỹ thì còn có thể phát hiện Lý Nhược Đồng còn xoay người điêu luyện khi nằm trên dây thừng.

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi - Ảnh 1Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi - Ảnh 2

Lưu Diệc Phi

 

Nàng Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi đã hút trọn mọi ánh nhìn khi khoe góc nghiêng hoàn hảo, chinh phục khán giả với nhan sắc, khí chất hơn người. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có màn xoạc chân khá ấn tượng trên dây thừng. 

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi - Ảnh 3Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi - Ảnh 4

Nếu như Lý Nhược Đồng được coi là nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất lịch sử thì Lưu Diệc Phi chính là Cô Cô thoát tục bậc nhất mang tiên khí đầy mình. Đặc biệt là năm ấy, mỹ nữ họ Lưu mới bước sang tuổi 18 với nhan sắc ngọt ngào trong trẻo đã chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả.

Phan Nghinh Tử

 

Phan Nghinh Tử từng hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 1984. Dù khi ấy đã 35 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn gây thương nhớ với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp hết nấc. Không như những nàng Tiểu Long Nữ khác, trong phiên bản này, Phan Nghinh Tử đã nằm nghỉ ngơi trên một dải lụa trắng thay vì dây thừng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi - Ảnh 5Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi - Ảnh 6

 

Trần Nghiên Hy

Nhân vật Tiểu Long Nữ do Trần Nghiên Hy thể hiện là gây tranh luận nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí, phiên bản này còn bị gắn mác “Tiểu Long Nữ kém sắc nhất” trong mắt nhiều người. Với phân cảnh nằm trên dây thừng, Trần Nghiên Hy diễn khá là vụng về, khó mà bì được với những phiên bản trước đó. Đặc biệt, nhìn vào bóng lưng này của nữ diễn viên mà nhiều khán giả vui tính còn cho rằng nên lo lắng cho sợi dây thừng. 

Dàn Tiểu Long Nữ đọ sắc với cảnh nằm trên dây thừng: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi xứng danh huyền thoại, nhưng Trần Nghiên Hy lại gây tranh cãi - Ảnh 7

 

Mỗi diễn viên đều thể hiện khí chất, thần thái khi hoá thân vào vai diễn riêng biệt của mình. Nếu đặt lên bàn cân trong cảnh ngủ trên dây thừng ở trên, song Trần Nghiên Hy sẽ nhận về không ít phiếu chê bai từ những mọt phim cổ trang chân chính đấy.

Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết

Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết

Lý Nhược Đồng được ưu ái đặt biệt danh "Nữ thần không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ bởi nữ diễn viên khiến nhiều người ghen tỵ vì nhan sắc ngày càng mặn mà.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhược Đồng Lưu Diệc Phi Trần Nghiên Hy

TIN LIÊN QUAN

Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết

Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá'

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi hiếm hoi diện diện váy xẻ sâu vòng một, dân tình liền liên tưởng ngay đến 'nàng tiên cá'

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Top 4 bộ phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ toàn mạng cao nhất năm 2022: Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu 'gây bão' thế nhưng vẫn thua cặp đôi này

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau

Nhắc lại 'chuyện cũ năm xưa' giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi khi đóng phim cùng nhau

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI