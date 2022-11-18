Lý Nhược Đồng chính là “Tiểu Long nữ kinh điển nhất trên màn ảnh” với nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần, pha chút lạnh lùng, nữ diễn viên đã diễn tả hoàn hảo nhân vật "cô cô" trong tiểu thuyết Kim Dung. Đặc biệt, trong cảnh nằm dây thừng, nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Nếu chú ý kỹ thì còn có thể phát hiện Lý Nhược Đồng còn xoay người điêu luyện khi nằm trên dây thừng.

Nàng Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi đã hút trọn mọi ánh nhìn khi khoe góc nghiêng hoàn hảo, chinh phục khán giả với nhan sắc, khí chất hơn người. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có màn xoạc chân khá ấn tượng trên dây thừng.

Nếu như Lý Nhược Đồng được coi là nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất lịch sử thì Lưu Diệc Phi chính là Cô Cô thoát tục bậc nhất mang tiên khí đầy mình. Đặc biệt là năm ấy, mỹ nữ họ Lưu mới bước sang tuổi 18 với nhan sắc ngọt ngào trong trẻo đã chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả.

Phan Nghinh Tử

Phan Nghinh Tử từng hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 1984. Dù khi ấy đã 35 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn gây thương nhớ với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp hết nấc. Không như những nàng Tiểu Long Nữ khác, trong phiên bản này, Phan Nghinh Tử đã nằm nghỉ ngơi trên một dải lụa trắng thay vì dây thừng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Trần Nghiên Hy

Nhân vật Tiểu Long Nữ do Trần Nghiên Hy thể hiện là gây tranh luận nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí, phiên bản này còn bị gắn mác “Tiểu Long Nữ kém sắc nhất” trong mắt nhiều người. Với phân cảnh nằm trên dây thừng, Trần Nghiên Hy diễn khá là vụng về, khó mà bì được với những phiên bản trước đó. Đặc biệt, nhìn vào bóng lưng này của nữ diễn viên mà nhiều khán giả vui tính còn cho rằng nên lo lắng cho sợi dây thừng.

Mỗi diễn viên đều thể hiện khí chất, thần thái khi hoá thân vào vai diễn riêng biệt của mình. Nếu đặt lên bàn cân trong cảnh ngủ trên dây thừng ở trên, song Trần Nghiên Hy sẽ nhận về không ít phiếu chê bai từ những mọt phim cổ trang chân chính đấy.