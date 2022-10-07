Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết

Sao quốc tế 07/10/2022 08:08

Lý Nhược Đồng được ưu ái đặt biệt danh "Nữ thần không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ bởi nữ diễn viên khiến nhiều người ghen tỵ vì nhan sắc ngày càng mặn mà.

HK01 đưa tin ngày 3/10, Lý Nhược Đồng đăng tải video hướng dẫn các kiểu tóc phù hợp khi tập thể dục. Cô thắt bím hai bên tạo cảm giác trẻ trung và gần như để mặt mộc. Nữ diễn viên có biệt danh "Nữ thần không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ khiến nhiều người ghen tỵ vì nhan sắc ngày càng mặn mà.

Trước đó, ''Tiểu Long Nữ'' luôn tránh tiết lộ tuổi thật, nhưng vài năm trở lại đây, cô quyết định chia sẻ thông tin mình sinh năm 1966, hiện 56 tuổi. Tới thời điểm này, cô sống độc thân, dành thời gian tham gia hoạt động showbiz và chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao.

Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết - Ảnh 1

Trên trang cá nhân, nhiều người hỏi cô "sợ già, xấu không?". Lý Nhược Đồng trả lời không sợ già, chỉ sợ đứng yên một chỗ, sống không có động lực. Cô nói hạnh phúc hay đau khổ do chính bản thân, đừng vì tuổi tác và cái nhìn của người khác mà quyết định cuộc đời mình. Không kết hôn, cô vẫn sống tự do và hạnh phúc theo cách riêng.

Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết - Ảnh 2

Bước sang tuổi trung niên, việc giữ gìn vóc dáng, làn da để giữ được sức khỏe, vẻ ngoài trẻ trung là mối quan tâm hàng đầu của nữ diễn viên. Lý Nhược Đồng thường xuyên chia sẻ những bài tập tại phòng gym, cách chăm sóc da mặt, chế độ ăn uống duy trì sắc vóc.

Bước qua thời đỉnh cao sự nghiệp nhưng Lý Nhược Đồng vẫn luôn được khán giả yêu thích. Những năm gần đây, người đẹp 6X hoạt động sôi nổi trong showbiz như đóng phim, đóng quảng cáo, thậm chí livestream bán hàng. Cô nói muốn thử sức nhiều lĩnh vực mới, không giới hạn bản thân ở một công việc.

Lý Nhược Đồng gia nhập làng giải trí từ năm 1990. Trước đó, cô làm tiếp viên hàng không. Nữ diễn viên nổi tiếng khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ… Ngoài ra, cô đóng nhiều phim khác như Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh...

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Mới đây, dự án "Thần điêu đại hiệp 2022" tiết lộ hai nhân vật chính Tiểu Long Nữ và Dương Quá lần lượt do Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi đảm nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhược Đồng mặt mộc Lý Nhược Đồng nhan sắc Lý Nhược Đồng sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ?

Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ?

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian

Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình

Quách Bích Đình làm tiệc sinh nhật con giữa ồn ào chồng ngoại tình

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là "công chúa"

Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh bất ngờ lộ diện sau khoảng thời gian ở ẩn, sắp U60 nhưng vẫn được gọi là "công chúa"

Điện ảnh Cbiz tháng 10: Tâm điểm ở cuộc đối đấu giữa Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba

Điện ảnh Cbiz tháng 10: Tâm điểm ở cuộc đối đấu giữa Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 20 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI