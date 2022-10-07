Xứng danh 'Nữ thần không tuổi' của Cbiz, Lý Nhược Đồng khoe công khai mặt mộc đẹp không tỳ vết

Lý Nhược Đồng được ưu ái đặt biệt danh "Nữ thần không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ bởi nữ diễn viên khiến nhiều người ghen tỵ vì nhan sắc ngày càng mặn mà.

HK01 đưa tin ngày 3/10, Lý Nhược Đồng đăng tải video hướng dẫn các kiểu tóc phù hợp khi tập thể dục. Cô thắt bím hai bên tạo cảm giác trẻ trung và gần như để mặt mộc. Nữ diễn viên có biệt danh "Nữ thần không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ khiến nhiều người ghen tỵ vì nhan sắc ngày càng mặn mà.

Trước đó, ''Tiểu Long Nữ'' luôn tránh tiết lộ tuổi thật, nhưng vài năm trở lại đây, cô quyết định chia sẻ thông tin mình sinh năm 1966, hiện 56 tuổi. Tới thời điểm này, cô sống độc thân, dành thời gian tham gia hoạt động showbiz và chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao.

Trên trang cá nhân, nhiều người hỏi cô "sợ già, xấu không?". Lý Nhược Đồng trả lời không sợ già, chỉ sợ đứng yên một chỗ, sống không có động lực. Cô nói hạnh phúc hay đau khổ do chính bản thân, đừng vì tuổi tác và cái nhìn của người khác mà quyết định cuộc đời mình. Không kết hôn, cô vẫn sống tự do và hạnh phúc theo cách riêng.

Bước sang tuổi trung niên, việc giữ gìn vóc dáng, làn da để giữ được sức khỏe, vẻ ngoài trẻ trung là mối quan tâm hàng đầu của nữ diễn viên. Lý Nhược Đồng thường xuyên chia sẻ những bài tập tại phòng gym, cách chăm sóc da mặt, chế độ ăn uống duy trì sắc vóc.

Bước qua thời đỉnh cao sự nghiệp nhưng Lý Nhược Đồng vẫn luôn được khán giả yêu thích. Những năm gần đây, người đẹp 6X hoạt động sôi nổi trong showbiz như đóng phim, đóng quảng cáo, thậm chí livestream bán hàng. Cô nói muốn thử sức nhiều lĩnh vực mới, không giới hạn bản thân ở một công việc.

Lý Nhược Đồng gia nhập làng giải trí từ năm 1990. Trước đó, cô làm tiếp viên hàng không. Nữ diễn viên nổi tiếng khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ… Ngoài ra, cô đóng nhiều phim khác như Thả Thí Thiên Hạ, Trần Tình Lệnh...

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