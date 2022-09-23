Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ?

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng... Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô. Đến nay, dù đã trải qua hơn 20 năm, phiên bản này vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".

Mới đây, Lý Nhược Đồng đã chia sẻ những hình ảnh hóa trang thành cung nữ thời Tống lên trang mạng xã hội Weibo. Nữ diễn viên kết hợp cùng chuyên gia trang điểm Hiểu Lâm thực hiện loạt ảnh. Đồng thời, cô cũng lột tả được thần thái mỹ nhân cổ trang của mình.