Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ?

Sao quốc tế 23/09/2022 19:40

Mới đây, Lý Nhược Đồng nhận được sự chú ý khi chia sẻ loạt hình diện đồ thời Tống, Trung Quốc trên trang cá nhân.

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng... Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô. Đến nay, dù đã trải qua hơn 20 năm, phiên bản này vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".

Mới đây, Lý Nhược Đồng đã chia sẻ những hình ảnh hóa trang thành cung nữ thời Tống lên trang mạng xã hội Weibo. Nữ diễn viên kết hợp cùng chuyên gia trang điểm Hiểu Lâm thực hiện loạt ảnh. Đồng thời, cô cũng lột tả được thần thái mỹ nhân cổ trang của mình.

Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ? - Ảnh 1
Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ? - Ảnh 2
Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ? - Ảnh 3
Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ? - Ảnh 4
Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ? - Ảnh 5
Lý Nhược Đồng hóa 'mỹ nhân trong tranh' ở tuổi 56, nhan sắc như thế nào mà khiến dân tình trầm trồ? - Ảnh 6

Lý Nhược Đồng còn gây ấn tượng mạnh khi vào vai Bách Lý hoàng hậu, mẹ Phong Lan Tức (Dương Dương đóng) trong dự án cổ trang Thả thí thiên hạ. Bà là người mưu mô, xảo trá, luôn muốn triệt hạ những kẻ cản trở con trai lên ngôi. Khi Lý Nhược Đồng khoác lên bộ trang phục vương phi, khí chất vương giả, quyền lực của nhân vật được thể hiện rõ nét.

Ngoài thời gian tham gia phim, Lý Nhược Đồng còn tận hưởng cuộc sống riêng, làm từ thiện. Cô thích tập gym và chụp các bộ ảnh với phong cách khác nhau. Nhờ chịu khó thay đổi hình ảnh, Lý Nhược Đồng vẫn được công chúng quan tâm dù không có nhiều tác phẩm mới.

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian

Đón sinh nhật tuổi 56, Lý Nhược Đồng tái hiện cảnh ngủ trên dây của nhân vật Tiểu Long Nữ trong “Thần điêu đại hiệp" khiến người hâm mộ phải xuýt xoa vì tuổi tác không là vấn đề với cô.

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