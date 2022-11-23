Dàn sao nam Cbiz chẳng màng sự nghiệp, luôn xem 'nửa kia' là số 1: Hoắc Kiến Hoa vì gia đình mà rời showbiz, La Tấn bất chấp tất cả để bảo vệ vợ

Sao quốc tế 23/11/2022 15:36

Tuy cũng vấp những ý kiến trái chiều, thậm chí chê cười nhưng đa số khán giả đều ngưỡng mộ những sao nam này vì gia đình mà có thể hi sinh cả sự nghiệp.

La Tấn

Thời gian gần đây, La Tấn đang đóng vai nam chính trong Thiên hạ trường hà. Tuy nhiên mới đây, La Tấn đã cảm thấy khó chịu trước cách tuyên truyền phim mới của mình. Cụ thể, để quảng bá tác phẩm, đoàn phim đã tạo ra một hot search với tiêu đề: "Vợ trong phim mới của La Tấn bị quần chúng chê cười". Nhiều người cho rằng nội dung đề cập đến Đường Yên, bà xã ngoài đời của La Tấn, là nữ diễn viên 8X nổi tiếng nhất nhì tại Trung Quốc. Nội dung này ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Đường Yên, khiến cô bị hiểu nhầm vướng scandal.

Ngay sau đó, La Tấn đã có phản ứng gay gắt trên trang Weibo cá nhân 20 triệu người theo dõi của mình, đồng thời xóa hết các bài đăng liên quan đến phim Thiên Hạ Trường Hà. Hành động bảo vệ danh tiếng vợ của La Tấn tuy cũng được cho là quá cảm tính, sẽ ảnh hưởng đến việc nhận phim sau này nhưng hầu hết đều nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của nhiều khán giả.

 Dàn sao nam Cbiz chẳng màng sự nghiệp, luôn xem 'nửa kia' là số 1: Hoắc Kiến Hoa vì gia đình mà rời showbiz, La Tấn bất chấp tất cả để bảo vệ vợ - Ảnh 1

Hoắc Kiến Hoa

Hoắc Kiến Hoa từng là sao nam có sự nghiệp phim ảnh khá thành công và rực rỡ. Với vẻ ngoài nam tính lạnh lùng cùng khả năng diễn xuất ổn định, Hoắc Kiến Hoa được nhiều đạo diễn giao cho các vai nam chính trong nhiều bộ phim. Trong đó phải kể đến Hoa Thiên Cốt, bộ phim đã giúp danh tiếng Hoắc Kiến Hoa vượt ra khỏi Trung Quốc, lan đến các nước châu Á. Có thể nói, khi đó, Hoắc Kiến Hoa chính là nam diễn viên đắt giá nhất nhì Cbiz.

Là ngôi sao hạng A với sự nghiệp "lên như diều gặp gió", thế nhưng thời điểm đó Hoắc Kiến Hoa khiến người hâm mộ tiếc nuối vì sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như vào năm 2016 và con gái chào đời vào năm 2017 thì Hoắc Kiến Hoa lại lựa chọn lui về ở ẩn, thay vợ chăm con. Thậm chí, ngay cả người quản lý lâu năm của anh cũng bất ngờ từ chức không lâu sau khi Hoắc Kiến Hoa kết hôn.

Giải thích về việc đó, Hoắc Kiến Hoa cho biết bản thân cũng đã hơn 40 tuổi anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi, cũng như chăm sóc, vun vén cho tổ ấm nhỏ, tình nguyện ở nhà chăm con gái để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp.

Dàn sao nam Cbiz chẳng màng sự nghiệp, luôn xem 'nửa kia' là số 1: Hoắc Kiến Hoa vì gia đình mà rời showbiz, La Tấn bất chấp tất cả để bảo vệ vợ - Ảnh 2

Đậu Kiêu

Năm 2018, khi Sở Kiều Truyện lên sóng, Đậu Kiêu nổi đình đám với vai nam phụ Yến Tuân. Thuở ấy, netizen cứ đinh ninh rằng Đậu Kiêu sẽ "thừa thắng xông lên", tranh thủ nhận thêm hàng loạt dự án khủng khác để tăng lưu lượng, nhanh chóng bước chân vào hàng ngũ sao hạng A. Nào ngờ, Đậu Kiêu lại sa chân vào chuyện yêu đương với thiên kim Hà Siêu Liên rồi chểnh mảng sự nghiệp.

Chẳng những thế, vì bạn gái mà sự nghiệp của Đậu Kiêu cũng bị lao đao. Ví dụ như khi Đậu Kiêu vừa lấy lại danh tiếng với Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, thì cô bạn gái Hà Siêu Liên lại có những pha hành động "đi vào lòng đất" khiến hình tượng của nam diễn viên tuột dốc không phanh. Ấy vậy mà Đậu Kiêu vẫn bỏ ngoài tai mọi lùm xùm, cưng chiều bạn gái hết cỡ.

Dàn sao nam Cbiz chẳng màng sự nghiệp, luôn xem 'nửa kia' là số 1: Hoắc Kiến Hoa vì gia đình mà rời showbiz, La Tấn bất chấp tất cả để bảo vệ vợ - Ảnh 3

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Hành động công khai bảo vệ Đường Yên của La Tấn nhận về nhiều lời khen nhưng cũng vướng không ít ý kiến phản đối.

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