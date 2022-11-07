Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa tổ chức sinh nhật cho bố ruột Lâm Tâm Như, hé lộ mối quan hệ của hai bên thông gia

Sự thân thiết của hai bên cha mẹ Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhận về vô số lời khen từ công chúng.

Mới đây Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bố ruột nữ diễn viên họ Lâm. Được biết, buổi tiệc được tổ chức ấm cúng chỉ có sự góp mặt của những người thân trong gia đình.

Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bố ruột Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh được đăng tải, có thể thấy sự có mặt của cha mẹ Hoắc Kiến Hoa, họ đã không ngại đường xa bay đến Đài Loan để tham dự bữa tiệc này. Đứng sát bên là Lâm Tâm Như đang cười tươi hạnh phúc bên cạnh hai vị phụ huynh của mình.

Sự thân thiết của hai bên gia đình đã nhận về nhiều phản ứng tích cực từ công chúng. Nhiều người cho biết họ rất ngưỡng mộ việc thông gia có thể quý mến nhau nhiều như vậy. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng bày tỏ họ khá ghen tị vì cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa.

Trước đây, Lâm Tâm Như cũng từng nhiều lần tổ chức sinh nhật lần cho cha mẹ. Tại tiệc sinh nhật thứ 70 của mẹ cô, nữ diễn viên đã mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí như vợ cũ Tăng Chí Vỹ - Vương Mỹ Hoa, ca sĩ La Tâm My,... Bên cạnh đó, cha mẹ Lâm Tâm Như dù đã ly hôn nhưng vẫn coi nhau là bạn tốt nên thường xuyên dự sinh nhật của nhau.

Theo Sina, cha mẹ Lâm Tâm Như chia tay khi cô mới chỉ 7 tuổi, kể từ đó nữ diễn viên sống với mẹ và 2 em trai ruột. Sau đó, bố của cô tái hôn và sinh thêm một cô con gái. Trước truyền thông, minh tinh họ Lâm rất hiếm khi nào nhắc đến các em.

Lâm Tâm Như kìm hãm sự nghiệp của Mao Tử Tuấn? Trước những lời bàn tán không hay về Lâm Tâm Như, nam diễn viên Mao Tử Tuấn đã lên tiếng bảo vệ đàn chị.

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