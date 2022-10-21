Lâm Tâm Như tiết lộ hành động bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi say rượu

Trong lần xuất hiện này, Lâm Tâm Như bị nhận xét là lộ rõ dấu hiệu lão hóa vì khuôn mặt cô đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, ở tuổi 46 thì việc duy trì nhan sắc được như thuở đôi mươi là rất khó.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào tối ngày 20/10 vừa qua, Lâm Tâm Như đã tham dự vào một sự kiện của thương hiệu rượu nổi tiếng. Tại đây, nữ diễn viên đã trở thành tâm điểm khi diện một bộ vest xanh sang trọng và có thần thái vô cùng tươi tắn.

Tại sự kiện của hãng rượu, các phóng viên cũng đặt ra câu hỏi liên quan đến tửu lượng của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa . Khi được hỏi ai trong hai vợ chồng là người uống được nhiều hơn, nữ diễn viên trả lời: "Anh ấy từng uống tốt hơn, nhưng giờ thì ngược lại, tôi uống tốt hơn và ít khi bị say".

Lâm Tâm Như tiết lộ rằng cô và chồng vẫn cùng nhau uống rượu trong các bữa ăn và trò chuyện cùng nhau. Chỉ cần không lạm dụng thì thi thoảng uống rượu sẽ giúp cải thiện sức khỏe khá nhiều.

Không những vậy, minh tinh họ Lâm còn nói về thói quen bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi say rượu:"Khi say rượu Hoắc Kiến Hoa giống như một đứa trẻ vậy. Anh ấy liên tục lặp lại những câu nói giống nhau, trông rất đáng yêu. Tôi thấy anh ấy làm gì cũng đáng yêu".

Qua những chia sẻ của người đẹp, có thể thấy hôn nhân của cô và Hoắc Kiến Hoa vẫn vô cùng tốt đẹp. Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như cũng chia sẻ hiện đang chuẩn bị cho lễ trao giải Kim Chung - nơi Hoa Đăng Sơ Thượng do cô sản xuất và đóng chính nhận được đề cử tại 11 hạng mục khác nhau.

Cách đây không lâu, Lâm Tâm Như đã xuất hiện trên bảng hot search với cơ bụng 6 múi của mình. Được biết, cô vốn sở hữu khung xương nhỏ nên dù cho có bị chê là gương mặt lão hóa nhiều thì vóc dáng của nữ minh tinh luôn ở trạng thái đỉnh cao.

Nữ diễn viên để lộ cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa với croptop - Ảnh: Internet

Kể từ khi mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như luôn dùng mọi cách để giữ cân nặng ở mức càng thấp càng tốt. Sau khi sinh con, cô cũng cố gắng lấy lại vóc dáng nhanh nhất có thể bằng các bài tập điều độ và chế độ ăn uống nghiêm ngặt.