Sản xuất phim 'càn quét' khắp giải thưởng, Lâm Tâm Như tiếp tục ấp ủ trở thành 'trùm giải trí'

Sao quốc tế 28/09/2022 20:20

Lâm Tâm Như hiện là giám đốc chiến lược tại Baiyu Digital - công ty sản xuất phim ảnh hàng đầu Đài Loan.

Vào ngày 127/9, trang ETtoday đưa tin, Lâm Tâm Như và các đồng nghiệp là Dương Cẩn Hoa, Quách Tuyết Phù, Tạ Hân Dĩnh và Giang Nghi Dung tham gia buổi họp báo giới thiệu về chương trình truyền hình trực tuyến mới của họ có tên Camping Is Busy. Chương trình này cũng do chính Lâm Tâm Như tham gia sản xuất.

Lâm Tâm Như cho biết dàn nghệ sĩ chủ chốt đều là những người bạn từng góp mặt trong dự án phim Hoa đăng sơ thượng. Ngoài các thành viên chính thức, chương trình sẽ có những khách mời khác.

Khi được hỏi ông xã Hoắc Kiến Hoa có tới show để ủng hộ vợ không? Nữ diễn viên hài hước nói: "Anh ấy nghe tin tôi ra ngoài ghi hình rất vui vẻ, vì lúc đó anh ấy có thể đi tụ tập với bạn bè. Chúng tôi không can thiệp vào công việc của nhau". Bên cạnh đó, ngôi sao Hoàn Châu cách cách cũng chia sẻ con gái Tiểu Cá Heo khi biết mẹ đi cắm trại đã rất muốn được đi cùng.

 

Sản xuất phim 'càn quét' khắp giải thưởng, Lâm Tâm Như tiếp tục ấp ủ trở thành 'trùm giải trí' - Ảnh 1

Theo 163, sự nghiệp của Lâm Tâm Như phát triển rất thuận lợi tại Đài Loan. Nữ diễn viên được mệnh danh là bà trùm mới của giới giải trí xứ Đài. Mới đây, bộ phim Hoa đăng sơ thượng do cô sản xuất và đóng chính đã nhận được tới 11 đề cử tại giải Kim Chung (giải thưởng dành cho phim truyền hình danh giá nhất Đài Loan). Trong đó, có nhiều giải quan trọng như Phim hay nhất, Nam/Nữ chính xuất sắc, Nam/Nữ phụ xuất sắc.

Dự án có ba phần được đánh giá là nội dung hấp dẫn, diễn xuất cuốn hút, thành công vang dội khi phát sóng trên nền tảng trực tuyến. Sent đánh giá series Hoa đăng sơ thượng cho thấy diễn xuất chín muồi, sự mát tay và khôn ngoan ở vai trò nhà sản xuất của Lâm Tâm Như.

Sản xuất phim 'càn quét' khắp giải thưởng, Lâm Tâm Như tiếp tục ấp ủ trở thành 'trùm giải trí' - Ảnh 2

Hiện tại, Lâm Tâm Như đang là giám đốc chiến lược tại Baiyu Digital - công ty sản xuất phim ảnh hàng đầu Đài Loan. Nhận thấy tiềm năng và tâm huyết của ngôi sao Hoàn Châu cách cách trong ngành sản xuất phim, Baiyu Digital quyết định hỗ trợ, trao quyền thực hiện nhiều dự án chiến lược cho Lâm Tâm Như ở mảng điện ảnh - truyền hình.

 

Được chủ động trong việc chọn kịch bản và nhân vật, Lâm Tâm Như thử thách mình với những dự án có chiều sâu hơn. Mới đây, nữ diễn viên thuyết phục tài tử Trịnh Y Kiện trở lại showbiz, sang Đài Loan tham gia bộ phim trinh thám Hàng triệu người suy luận. Ngoài ra, cô còn tham gia một dự án phim điện ảnh hợp tác với Việt Nam.

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