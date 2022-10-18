Lâm Tâm Như 'đọ sắc' cùng bạn thân Lâm Hy Lôi trong sự kiện trang sức, nhan sắc mỹ nhân liệu có bị 'lu mờ'?

Sao quốc tế 18/10/2022 20:08

Mới đây, Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi thu hút sự chú ý của khán giả khi cả hai cùng "sánh đôi" tại một sự kiện trang sức.

Mới đây, Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi cùng có mặt tại một sự kiện trang sức của nhà thiết kế Cindy Chao. Đặc biệt, màn đọ sắc của 2 ngọc nữ xứ Đài đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Sau nhiều năm rời xa ngành giải trí, ngôi sao Lâm Hy Lôi vẫn giữ được vẻ ngoài đẹp mặn mà, làn da căng mịn như thời trẻ. Nhiều khán giả bày tỏ khó tin khi hiện tại Lâm Hy Lôi đã bước sang tuổi 47. Trong khi đó, người đẹp "Hoàn Châu Cách Cách" cùng được đánh giá là trẻ trung và gợi cảm. Ở tuổi 46 nhưng cô vẫn giữ được thân hình thon gọn, mảnh mai.

Lâm Tâm Như 'đọ sắc' cùng bạn thân Lâm Hy Lôi trong sự kiện trang sức, nhan sắc mỹ nhân liệu có bị 'lu mờ'? - Ảnh 1

Trong làng giải trí Hoa ngữ, ai cũng biết rằng Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi là bạn thân thiết của nhau. Cả hai thường gặp mặt đi ăn, uống trà chiều hay đến nhà nhau chơi. Mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng, nếu Lâm Tâm Như dịu dàng, nữ tính thì Lâm Hy Lôi lại sắc sảo, tỏa ra thần thái "chị đại" dù chỉ hơn bà xã Hoắc Kiến Hoa 1 tuổi.

Lâm Tâm Như 'đọ sắc' cùng bạn thân Lâm Hy Lôi trong sự kiện trang sức, nhan sắc mỹ nhân liệu có bị 'lu mờ'? - Ảnh 2

Nổi tiếng từ vai diễn Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như thời trẻ khiến phái mạnh chao đảo vì vẻ đẹp nền nã, dịu dàng cùng nụ cười má lúm mê người. Vào năm 2016, cô và nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa chính thức xác nhận mối quan hệ và chỉ hơn 2 tháng sau, cặp đôi tổ chức đám cưới tại đảo Bali, Indonesia. Tháng 1/2017, Lâm Tâm Như sinh con gái đầu lòng. Ở tuổi U50, nữ diễn viên khiến dân tình ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn là sự nghiệp thành công.

Lâm Tâm Như 'đọ sắc' cùng bạn thân Lâm Hy Lôi trong sự kiện trang sức, nhan sắc mỹ nhân liệu có bị 'lu mờ'? - Ảnh 3

Với Lâm Hy Lôi, cô từng cùng với Từ Nhược Tuyên, Thư Kỳ là 3 mỹ nhân gợi cảm nổi tiếng màn ảnh. Mỹ nhân này hiện vẫn giữ được vóc dáng cân đối, quyến rũ dù trải qua 2 lần sinh nở. Sau đoạn tình duyên trắc trở và đẫm nước mắt với F4 xứ Đài - Chu Hiếu Thiên, cô có cuộc sống hôn nhân kín tiếng, giàu sang bên doanh nhân người Mỹ gốc Hoa - Dương Thần. Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái xinh xắn.

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