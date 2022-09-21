Lâm Tâm Như bị hot girl Đài Loan mạo danh để lừa đảo, trục lợi cá nhân

Trên trang cá nhân mới đây, Lâm Tâm Như đã đăng bài cảnh giác sau khi hàng loạt nhãn hàng và đồng nghiệp trong giới đứng ra tố cáo hành vi giả danh nữ diễn viên để trục lợi.

Trang ETtoday đưa tin, Lâm Tâm Như bị hot girl mạng tên Holly, có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram giả mạo danh tính để lừa đảo. Cụ thể, cô gái này đã lẻn vào đám cưới của tài tử Dương Hựu Ninh với thân phận cháu gái Lâm Tâm Như để dự tiệc và lấy quà. Sự kiện này Lâm Tâm Như cũng tham dự.

Vụ việc được phía Lâm Tâm Như phát hiện sau khi một thương hiệu lớn liên hệ xác minh hợp đồng. Ngôi sao Hoàn Châu cách cách đã đăng bài cảnh giác trên trang cá nhân sau khi hàng loạt nhãn hàng và đồng nghiệp trong giới đứng ra tố cáo hành vi giả danh Lâm Tâm Như của Holly để trục lợi.

Sau khi bị Lâm Tâm Như vạch trần, hot girl Holly hứng chịu vô số lời chỉ trích. Một người tự xưng là quản lý của Holly tên San San đứng ra nhận trách nhiệm. San San khẳng định hot girl Đài Loan không biết gì về vụ lừa đảo. Vì để bảo vệ nhân viên của mình, Holly đã gánh vác mọi chuyện.

Cô cho biết Holly đã tự tử vì sức ép dư luận. San San còn đăng tải tâm thư Holly viết cho Lâm Tâm Như. Cô yêu cầu nữ diễn viên ký cam kết để bản thân được trở thành người nổi tiếng. Holly cũng đổ lỗi cho Lâm Tâm Như đã khiến cô chịu bi kịch bạo lực trên Internet, mẹ phải nghỉ hưu sớm để chăm sóc con gái.

Tuy nhiên, khi phóng viên các kênh truyền thông liên hệ với Holly để tìm hiểu vụ việc, đại diện San San và nhân viên tự xưng là thay mặt hot girl giải quyết sự cố trong thời gian cô nằm viện, đều không bắt máy. Tài khoản Instagram của Holly cũng được đổi tên, chuyển về chế độ riêng tư.

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao "Hoàn Châu cách cách" bị lợi dụng hình ảnh. Theo Chinanews, tháng 10/2015, Lâm Tâm Như còn bị lợi dụng mạo danh trên một website "đen" để "mời chào" khách. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cô. Công ty quản lý của diễn viên Lâm Tâm Như đã phải lên tiếng tuyên bố sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành xác minh vụ việc. Phía Lâm Tâm Như cũng không đưa ra thêm bình luận.

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê Dương Tử xuất hiện với bộ hỉ phục màu đỏ trông thật nổi bật và thần thái tôn lên làn da trắng cùng đường nét gương mặt xinh xắn. Được biết đây là cảnh đại hôn của nhân vật Dương Tử đóng chính trong bộ phim Trường Tương Tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-bi-hot-girl-dai-loan-mao-danh-de-lua-dao-truc-loi-ca-nhan-504569.html