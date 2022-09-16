Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân

Sao quốc tế 16/09/2022 19:09

Triệu Vy – Lâm Tâm Như – Phạm Băng Băng là bộ ba nữ diễn viên nổi đình đám khắp Châu Á nhờ thành công vang dội của bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách (1998). Dù đi chậm hơn hai người bạn cùng thời nhưng đến thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như lại thành người viên mãn nhất về mọi mặt.

Triệu Vy – Lâm Tâm Như – Phạm Băng Băng là bộ ba nữ diễn viên nổi đình đám khắp Châu Á nhờ thành công vang dội của bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách (1998). Hơn 10 năm sau từ khi bộ phim lên sóng, vị trí của ba nàng mỹ nhân lại có sự chênh lệch. Trong khi Phạm Băng Băng và Triệu Vy vươn tầm quốc tế, thành công ở mảng điện ảnh thì Lâm Tâm Như lại giậm chân ở mảng truyền hình thần tượng. Chẳng ai ngờ được, đến thời điểm hiện tại, gió đổi chiều, Lâm Tâm Như lại thành người viên mãn nhất về mọi mặt.

Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân - Ảnh 1
Triệu Vy – Lâm Tâm Như – Phạm Băng Băng là bộ ba nữ diễn viên nổi đình đám khắp Châu Á nhờ thành công vang dội của bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách (1998) - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại lễ trao giải thưởng Kim Chung lần thứ 57, Lâm Tâm Như lại là cái tên được xướng tên nhiều nhất. Nhờ thành công của bộ phim Hoa Đăng Sơ Thượng, do cô làm nhà sản xuất kiêm nữ chính đã giúp cho nàng Hạ Tử Vy nhận được 8 hạng mục đề cử, bao gồm Thị hậu, Phim hay nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất…

Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân - Ảnh 2
Gần đây, Lâm Tâm Như lại là cái tên được xướng tên nhiều nhất nhờ thành công của bộ phim Hoa Đăng Sơ Thượng, do cô làm nhà sản xuất kiêm nữ chính - Ảnh: Internet

Quay trở lại thời gian sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt. Lúc đó, Lâm Tâm Như không có cơ hội bùng sáng như hai đồng nghiệp Triệu Vy và Phạm Băng Băng. Đến năm 2009, người đẹp Đài Loan mới được giao vị trí nữ chính Đậu Y Phòng trong bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế. Sau bộ phim này, cô thừa thắng xông lên, tự mình sản xuất và đóng chính trong bộ phim cổ trang tiếp theo – Khuynh Thế Hoàng Phi.

Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân - Ảnh 3
Sau Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như không có cơ hội bùng sáng như hai đồng nghiệp Triệu Vy và Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Từ đó, Lâm Tâm Như bước vào con đường tham gia vào dòng phim ngôn tình thần tượng mặc dù tuổi tác đã không còn nhỏ. Trong khi đó, Triệu Vy và Phạm Băng Băng lại lần lượt công phá màn ảnh rộng và giành được nhiều giải thưởng về diễn xuất danh giá, đều giành được vị trí Ảnh hậu ở giải Kim Tượng và Kim Kê. Thậm chí, hai nàng mỹ nhân còn từng làm giám khảo cho các liên hoan phim quốc tế lớn.

Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân - Ảnh 4
Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân - Ảnh 5

Triệu Vy và Phạm Băng Băng lại lần lượt công phá màn ảnh rộng và giành được nhiều giải thưởng về diễn xuất danh giá trong khi Lâm Tâm Như mãi dậm chân tại chỗ - Ảnh: Internet 

Như vậy, có thể thấy lúc đó khoảng cách giữa Lâm Tâm Như và hai đồng nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cả Phạm Băng Băng và Triệu Vy đều bị “đóng băng” sự nghiệp vì liên quan đến trốn thuế, không chỉ các tác phẩm cũ bị xóa tên mà không còn được mời tham gia các sự kiện hoặc quảng bá cho các thương hiệu. Còn Lâm Tâm Như lại liên tiếp giành được nhiều tiếng vang mới.

Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân - Ảnh 6
Hiện tại, cả Phạm Băng Băng và Triệu Vy đều bị “đóng băng” sự nghiệp vì ồn ào trốn thuế Còn Lâm Tâm Như lại liên tiếp giành được nhiều tiếng vang mới - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như từng chia sẻ với phóng viên khi bắt đầu với công việc nhà sản xuất: "Khi tất cả mọi người khinh thường tôi, tôi càng phải chứng tỏ bản thân mình. Để đến một ngày nào đó, tôi khiến họ phải hối hận vì đã từng coi thường tôi". Và Lâm Tâm Như đã làm được điều đó.

Bên cạnh sự nghiệp, về đời sống hôn nhân, Lâm Tâm Như khiến bao người ghen tỵ vì có được một gia đình hạnh phúc bên cạnh ông xã Hoắc Kiến Hoa. Ở độ tuổi 46, nữ diễn viên còn sở hữu thân hình và vóc dáng thon gọn, trẻ trung.

Lâm Tâm Như của hiện tại viên mãn nhất trong bộ ba Hoàn Châu Cách Cách, cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân - Ảnh 7
Lâm Tâm Như khiến bao người ghen tỵ vì có được một gia đình hạnh phúc bên cạnh ông xã Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của Lâm Tâm Như hiện đang thăng tiến mạnh mẽ, từ diễn viên nổi tiếng thành nhà sản xuất được săn đón nhất Đài Loan. Chẳng những thế, cô còn khiến nhiều người phải ghen tỵ vì có được gia đình hạnh phúc ngọt ngào với ông xã Hoắc Kiến Hoa bỏ công việc để về nhà chăm con cho vợ.

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