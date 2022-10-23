Có tới 11 đề cử tại Kim Chung, Lâm Tâm Như vẫn ra về tay trắng

Sao quốc tế 23/10/2022 20:29

Hoa Đăng Sơ Thượng dù có tới 11 đề cử nhưng cũng không thể giúp cho Lâm Tâm Như có thể "trở mình" thành công.

Trang ETtoday đưa tin, vào ngày 22/10 vừa qua, lễ trao giải Kim Chung lần thứ 57 đã được tổ chức tại Đài Loan. Năm nay, giải thưởng này quy tụ sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu xứ Đài như Dương Hựu Ninh, Lâm Tâm Như, Lưu Quan Ninh, Tạ Doanh Huyên,...

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Lâm Tâm Như 'trắng tay' tại Kim Chung 2022 - Ảnh: Internet

The Sent, trước thềm lễ trao giải, Hoa Đăng Sơ Thượng do Lâm Tâm Như làm nhà đầu tư, đạo diễn và đóng chính đã nhận được tới 11 đề cử, trong đó cô được đề cử cho hạng mục rút gọn cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy vậy, tác phẩm này lại không hề được xướng tên ở bất kỳ hạng mục nào.

Việc Lâm Tâm Như "trắng tay" tại Kim Chung gây ra nhiều tiếc nuối. Cô được nhận xét là có hướng đi đúng đắn với các vai trò mới trong Hoa Đăng Sơ Thượng. Ở thời điểm phát sóng, bộ phim đã đứng đầu rating của cả 3 thị trường Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc Đại lục, đồng thời được chấm trung bình trên 7/10 điểm cho mỗi phần trên Douban.

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Tính riêng tại thị trường Đài Loan, Hoa Đăng Sơ Thượng đã lập kỷ lục là phim truyền hình có kinh phí đầu tư cao nhất (250 triệu TWD) và phí bản quyền cao nhất (300 triệu TWD) trong lịch sử. Bên cạnh đó, series phim này cũng đưa Lâm Tâm Như trở thành "trùm giải trí" của xứ Đài sau khi quyết định về đây phát triển sự nghiệp.

Một số diễn viên được xướng tên tại Kim Chung 2022:

- Trần Á Lan đạt giải Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) với vai diễn nữ cải nam trang trong Hoàng Đế Gia Khánh Du Ngoạn Đài Loan.

- Tạ Doanh Huyên lên ngôi Thị hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc).

- Lý Minh Thuận được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm Khu Vực Nguy Hiểm.

- Lý Hạnh nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoa Đăng Sơ Thượng Kim Chung 2022 sao Hoa ngữ sao Đài Loan sao châu Á

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