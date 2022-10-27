Lâm Tâm Như kìm hãm sự nghiệp của Mao Tử Tuấn?

Trước những lời bàn tán không hay về Lâm Tâm Như, nam diễn viên Mao Tử Tuấn đã lên tiếng bảo vệ đàn chị.

Khi mới ra mắt, Mao Tử Tuấn được đánh giá là diễn viên thực lực. Chính Lâm Tâm Như đã nhìn ra được khả năng của anh, và mời anh về công ty của cô. Ai cũng chờ đợi màn bứt phá của Mao Tử Tuấn vì Ruby Studio là một nơi uy tín và được hưởng tiếng thơm từ nàng "Hạ Tử Vi". Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, Mao Tử Tuấn đóng nhiều phim nhưng lại không thể tỏa sáng, thậm chí danh tiếng của anh còn có phần sụt giảm. Chính vì lẽ đó, nhiều người cho rằng Lâm Tâm Như đã kìm hãm sự phát triển của Mao Tử Tuấn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video nói về sự nghiệp của Mao Tử Tuấn. Trong đoạn video nói rõ tài tử họ Mao được cho là có ngoại hình, có diễn xuất nhưng mãi không thể nổi tiếng, nguyên nhân là bởi anh bị Lâm Tâm Như kìm hãm. Ngay lập tức, Mao Tử Tuấn đã để lại bình luận dưới video và phủ nhận thông tin trên. Nam diễn viên viết: "Ngậm miệng lại đi, không có chị ấy thì tôi sẽ không có cơ hội làm diễn viên, đừng ở đây nói xấu nữ thần của tôi".

Hành động lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như của Mao Tử Tuấn nhận được nhiều lời khen ngợi, cho thấy anh là người trượng nghĩa. Mao Tử Tuấn sinh năm 1986, trong một gia đình có bố mẹ theo nghề kinh doanh dệt may và một chị gái hơn anh 7 tuổi. Từ nhỏ, Mao Tử Tuấn cũng định hướng bản thân theo con đường học vấn khi luôn đứng Top đầu tại trường Trung học Thiệu Hưng. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Tài chính Chiết Giang, chuyên ngành kiểm toán. Tuy nhiên, thay vì trở thành một chuyên viên tài chính như định hướng ban đầu, Mao Tử Tuấn lại bất ngờ rẽ hướng sang con đường diễn xuất. Đối với nhiều "mọt phim" Hoa ngữ, Mao Tử Tuấn có lẽ không phải là cái tên vô danh nhưng cũng quá nổi bật. Bởi lẽ sau hơn 10 năm hoạt động, số lượng phim mà anh tham gia thật sự nhiều không đếm xuể. Từ những vai phụ không ai quan tâm, đến vai nam thứ và vai chính. Tuy nhiên, trong gia tài nhiều không đếm xuể đó, để có thể chọn ra một vai diễn thật sự “chất lượng”, giúp tên tuổi của Mao Tử Tuấn trở nên đỏ hơn quả thật là điều không thể. Nhiều người nhận định rằng, có lẽ nằm ở vấn đề tuyển chọn kịch bản, bởi những vai anh đảm đương đều không quá nổi bật, ít đất diễn, không giúp anh bộc lộ được năng lực, cũng có thể do chưa được ekip chăm chút về mặt truyền thông hoặc chưa gặp đúng thời. Ngoài đời, Mao Tử Tuấn được khen ngợi về phong cách ăn mặc, anh cũng nhận được nhiều giải thưởng về thời trang dù không xuất thân là người mẫu. Dù tham gia các sự kiện hay đời thường, Mao Tử Tuấn đều phối đồ rất phù hợp, sáng tạo, trẻ trung hay lịch thiệp.

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