Lâm Tâm Như kìm hãm sự nghiệp của Mao Tử Tuấn?

Sao quốc tế 27/10/2022 16:44

Trước những lời bàn tán không hay về Lâm Tâm Như, nam diễn viên Mao Tử Tuấn đã lên tiếng bảo vệ đàn chị.

Khi mới ra mắt, Mao Tử Tuấn được đánh giá là diễn viên thực lực. Chính Lâm Tâm Như đã nhìn ra được khả năng của anh, và mời anh về công ty của cô. Ai cũng chờ đợi màn bứt phá của Mao Tử Tuấn vì Ruby Studio là một nơi uy tín và được hưởng tiếng thơm từ nàng "Hạ Tử Vi". 

Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, Mao Tử Tuấn đóng nhiều phim nhưng lại không thể tỏa sáng, thậm chí danh tiếng của anh còn có phần sụt giảm. Chính vì lẽ đó, nhiều người cho rằng Lâm Tâm Như đã kìm hãm sự phát triển của Mao Tử Tuấn.

Lâm Tâm Như kìm hãm sự nghiệp của Mao Tử Tuấn? - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video nói về sự nghiệp của Mao Tử Tuấn. Trong đoạn video nói rõ tài tử họ Mao được cho là có ngoại hình, có diễn xuất nhưng mãi không thể nổi tiếng, nguyên nhân là bởi anh bị Lâm Tâm Như kìm hãm.

Ngay lập tức, Mao Tử Tuấn đã để lại bình luận dưới video và phủ nhận thông tin trên. Nam diễn viên viết: "Ngậm miệng lại đi, không có chị ấy thì tôi sẽ không có cơ hội làm diễn viên, đừng ở đây nói xấu nữ thần của tôi".

Hành động lên tiếng bênh vực Lâm Tâm Như của Mao Tử Tuấn nhận được nhiều lời khen ngợi, cho thấy anh là người trượng nghĩa. 

Lâm Tâm Như kìm hãm sự nghiệp của Mao Tử Tuấn? - Ảnh 2

Mao Tử Tuấn sinh năm 1986, trong một gia đình có bố mẹ theo nghề kinh doanh dệt may và một chị gái hơn anh 7 tuổi. Từ nhỏ, Mao Tử Tuấn cũng định hướng bản thân theo con đường học vấn khi luôn đứng Top đầu tại trường Trung học Thiệu Hưng. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Tài chính Chiết Giang, chuyên ngành kiểm toán. Tuy nhiên, thay vì trở thành một chuyên viên tài chính như định hướng ban đầu, Mao Tử Tuấn lại bất ngờ rẽ hướng sang con đường diễn xuất. 

Đối với nhiều "mọt phim" Hoa ngữ, Mao Tử Tuấn có lẽ không phải là cái tên vô danh nhưng cũng quá nổi bật. Bởi lẽ sau hơn 10 năm hoạt động, số lượng phim mà anh tham gia thật sự nhiều không đếm xuể. Từ những vai phụ không ai quan tâm, đến vai nam thứ và vai chính. Tuy nhiên, trong gia tài nhiều không đếm xuể đó, để có thể chọn ra một vai diễn thật sự “chất lượng”, giúp tên tuổi của Mao Tử Tuấn trở nên đỏ hơn quả thật là điều không thể.

Nhiều người nhận định rằng, có lẽ nằm ở vấn đề tuyển chọn kịch bản, bởi những vai anh đảm đương đều không quá nổi bật, ít đất diễn, không giúp anh bộc lộ được năng lực, cũng có thể do chưa được ekip chăm chút về mặt truyền thông hoặc chưa gặp đúng thời. 

Lâm Tâm Như kìm hãm sự nghiệp của Mao Tử Tuấn? - Ảnh 3

Ngoài đời, Mao Tử Tuấn được khen ngợi về phong cách ăn mặc, anh cũng nhận được nhiều giải thưởng về thời trang dù không xuất thân là người mẫu. Dù tham gia các sự kiện hay đời thường, Mao Tử Tuấn đều phối đồ rất phù hợp, sáng tạo, trẻ trung hay lịch thiệp.

Dương Tử bị phản đối kịch liệt khi đóng phim cùng em trai Phạm Băng Băng

Dương Tử bị phản đối kịch liệt khi đóng phim cùng em trai Phạm Băng Băng

Việc Dương Tử hợp tác với một diễn viên trẻ, ít kinh nghiệm khiến dân mạng không hài lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Mao Tử Tuấn sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử bị phản đối kịch liệt khi đóng phim cùng em trai Phạm Băng Băng

Dương Tử bị phản đối kịch liệt khi đóng phim cùng em trai Phạm Băng Băng

Đạo diễn Trương Kỷ Trung nói gì trước tin đồn bị vợ trẻ tẩu tán tài sản?

Đạo diễn Trương Kỷ Trung nói gì trước tin đồn bị vợ trẻ tẩu tán tài sản?

Đối diện với câu hỏi 'sẽ làm gì nếu Tạ Đình Phong muốn tái hợp', Trương Bá Chi đáp lại một câu đầy sắc bén

Đối diện với câu hỏi 'sẽ làm gì nếu Tạ Đình Phong muốn tái hợp', Trương Bá Chi đáp lại một câu đầy sắc bén

HOT: Châu Tinh Trì đang có mặt tại Việt Nam

HOT: Châu Tinh Trì đang có mặt tại Việt Nam

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI