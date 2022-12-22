'Tiểu tam' giật chồng Trương Gia Nghê bị tố nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen

Sao quốc tế 22/12/2022 17:38

Lời giải thích của "tiểu tam" giật chồng Trương Gia Nghê vừa đăng tải sáng nay bị phản bác là dối trá và sai sự thật.

Mới đây, blogger Vương Đại Chùy - người tung ra loạt ảnh Mãi Siêu ngoại tình với Thiệu Tình đã lên tiếng sau bài giải thích của cô nữ sinh kia. Cụ thể, blogger này khẳng định Thiệu Tình đang nói dối.

'Tiểu tam' giật chồng Trương Gia Nghê bị tố nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen - Ảnh 1
Vương Đại Chùy khẳng định Thiệu Tình đang nói dối - Ảnh: Internet

"Mỗi lần tôi chỉ đưa một phần bằng chứng, chính vì muốn để các cô tự mình giải thích và có cơ hội tiếp tục cuộc sống, công việc. Hôm nay cô viết Weibo nói tôi vu oan giá họa, quá đáng rồi đấy. Tôi coi như cô tuổi trẻ nói dối vậy." - Vương Đại Chùy viết trên trang cá nhân của mình.

Bài viết của Vương Đại Chùy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và đa phần đều không đồng tình với lời giải thích của Thiệu Tình. Không ít người còn ủng hộ Vương Đại Chùy hãy tiếp tục "bóc phốt" những kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của người khác như vậy.

'Tiểu tam' giật chồng Trương Gia Nghê bị tố nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen - Ảnh 2

Trước đó, vào sáng ngày 22/12, Thiệu Tình - người được cho là tiểu tam chen chân vào vợ chồng Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đã lên tiếng giải thích giữa loạt ồn ào vừa qua. Cô khẳng định chỉ mới quen biết Mãi Siêu và chỉ gặp anh được 2 lần và hôm bị chụp ảnh là buổi tụ tập đơn giản cùng nhiều người khác nữa, nhấn mạnh không có quan hệ gì với chồng của Trương Gia Nghê.

Thiệu Tình khẳng định bản thân chỉ là một nữ sinh bình thường và không thể nào so được với Trương Gia Nghê nên chuyện Mãi Siêu ngoại tình với mình là điều không thể. Vì vậy cô không hiểu sao mọi người lại có thể tin vào lời đồn vô căn cứ như vậy được.

'Tiểu tam' giật chồng Trương Gia Nghê bị tố nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen - Ảnh 3

Cô nữ sinh này còn tiết lộ thêm bản thân đang bị trầm cảm nặng, nhiều lần muốn kết thúc cuộc sống, cả bạn bè và giáo viên trong trường đều biết về việc này (bài viết kèm theo ảnh chụp lại hồ sơ bệnh án). Giờ đây, cô lại bị thêm bạo lực mạng nữa nên không còn nơi nào để đi, cầu xin cư dân mạng hãy buông tha cho mình.

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