'Thương vụ 84 tỷ' giữa Lưu Đức Hoa và người phụ nữ quyền lực nhất giới giải trí Hồng Kông

Sao quốc tế 22/12/2022 17:30

Lưu Đức Hoa là người thua cuộc trong lần cá cược này nhưng trên sân khấu anh vẫn bày tỏ sự cảm kích và nói lời cảm ơn đến Trần Lam.

Ở Hồng Kông, Trần Lam được coi là người đàn bà quyền lực nhất giới showbiz. Không chỉ vì bà là vợ của Hướng Hoa Cường, mà còn vì người phụ nữ này rất "dũng mãnh".

Không ít nghệ sỹ đều nhận sự giúp đỡ của vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường nên họ đều rất tin tưởng, tín nhiệm bà. Đến cả Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa hay Thiên hậu quá cố Mai Diễm Phương... cũng can tâm tình nguyện gọi Trần Lam một tiếng “đại tỷ”. Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, Lưu Thanh Vân và Chân Tử Đan cũng từng là "đệ tử" do bà đào tạo.

'Thương vụ 84 tỷ' giữa Lưu Đức Hoa và người phụ nữ quyền lực nhất giới giải trí Hồng Kông - Ảnh 1

'Thương vụ 84 tỷ' giữa Lưu Đức Hoa và người phụ nữ quyền lực nhất giới giải trí Hồng Kông - Ảnh 2

Chính vì sự hết lòng vì anh em nghệ sĩ trong giới mà Trần Lam đi đến đâu, xuất hiện bất cứ nơi nào thì nghệ sỹ có tên tuổi ra sao đều phải nể bà mấy phần. Vừa qua câu chuyện mà Trần Lam chia sẻ về mối quan hệ với Lưu Đức Hoa được nhiều người chú ý. Năm xưa bà và Lưu Đức Hoa từng có một lần đánh cược lên tới hàng chục tỷ đồng. 

'Thương vụ 84 tỷ' giữa Lưu Đức Hoa và người phụ nữ quyền lực nhất giới giải trí Hồng Kông - Ảnh 3

Năm 2000, Lưu Đức Hoa lọt đề cử Nam chính xuất sắc tại Kim Tượng. Tuy nhiên, tài tử không có niềm tin bản thân nhận được giải thưởng diễn xuất danh giá. Vì vậy, bà đề nghị cược ván lớn với nam nghệ sĩ. Nếu bà thắng, Lưu Đức Hoa phải mua chiếc vòng ngọc lục bảo trị giá 28 triệu đô la Hong Kong (84 tỷ đồng) tặng cho bà. Còn nếu thua, Lưu Đức Hoa muốn gì cũng được. 

Kết quả là Lưu Đức Hoa giành giải đúng với dự đoán của Trần Lam. Lần đầu tiên ngồi lên ngôi vị Ảnh đế, nam tài tử luôn bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm kích với Trần Lam khi phát biểu trên sân khấu: "Cảm ơn Hướng thái, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình!".

'Thương vụ 84 tỷ' giữa Lưu Đức Hoa và người phụ nữ quyền lực nhất giới giải trí Hồng Kông - Ảnh 4

Nhưng Lưu Đức Hoa của thời điểm đó chỉ là ngôi sao mới nổi trong showbiz, không có đủ tiền để mua ngọc phỉ thúy cho Trần Lam. Thế là anh tìm cách bù đắp bằng việc mua chiếc dây chuyền phỉ thúy trị giá 200 ngàn NDT (gần 700 triệu đồng) để tặng Trần Lam trong một lần bà đến thăm ban phim trường. Và sau nữa là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn: "Năm đó cược với cậu ấy không phải do tôi thật sự nhìn trúng món đồ đó. Chẳng qua tôi chỉ muốn cỗ vũ Lưu Đức Hoa, để cậu ấy có lòng tin với chính mình hơn". - Người đàn bà quyền lực trong giới giải trí Hong Kong chia sẻ.

'Thương vụ 84 tỷ' giữa Lưu Đức Hoa và người phụ nữ quyền lực nhất giới giải trí Hồng Kông - Ảnh 5

Chẳng những động viên về mặt tinh thần, Trần Lam còn giúp Lưu Đức Hoa về mặt vật chất mỗi khi anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Năm 1998, Lưu Đức Hoa chủ động tham gia vào phim điện ảnh do Hướng thái đầu tư, giảm thù lao một nửa như bày tỏ lòng biết ơn của mình đến ân nhân. Mối quan hệ giao hảo của cả hai vẫn tốt đẹp đến hiện nay.

Lưu Đức Hoa là một trong Tứ Đại Thiên Vương của nhạc pop Hồng Kông bên cạnh Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh. Nhờ tài năng diễn xuất nổi bật, Lưu Đức Hoa được mệnh danh là "Ảnh đế". Anh còn là một trong những nghệ sĩ thành công về lĩnh vực âm nhạc tại thị trường Hoa ngữ.

'Thương vụ 84 tỷ' giữa Lưu Đức Hoa và người phụ nữ quyền lực nhất giới giải trí Hồng Kông - Ảnh 6

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