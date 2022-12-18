Lưu Đức Hoa khiến fan tự hào khi được đích thân đạo diễn nổi tiếng khen ngợi về điều này

Đạo diễn Lưu Vĩ Cường mới đây đã dành những lời khen có cánh dành cho Lưu Đức Hoa.

20 năm sau thành công của bộ phim "Vô gian đạo" (Infernal Affairs), sắp tới đây, phiên bản phục chế ở định dạng 4K của bộ phim này sẽ được tái trình chiếu tại Đài Loan vào ngày 30/12 cũng để kỷ niệm sau 20 năm ra mắt. Đây là bộ phim hình sự, trinh thám do Lưu Vĩ Cường và Mạch Triệu Huy làm đạo diễn, được đánh giá là một trong những bộ phim hành động Hoa ngữ hay nhất khi thu về khoản tiền lên đến 7 triệu USD. Có thể nói đây là một trong những dự án hành động đặt nền móng cho sự phát triển của dòng phim hành động Châu Á ngày nay.

Lưu Đức Hoa - Ảnh: Internet Mới đây, đạo diễn Lưu Vĩ Cường đã có cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Đài Loan. Ông cho biết, vào thời điểm quay bộ phim này vào năm 2002, tài chính lúc đó khá chi là eo hẹp nên việc lựa chọn diễn viên đóng phim cũng rất khó khăn. Trong tình cảnh đó, Lưu Đức Hoa là người đầu tiên chủ động ngỏ lời rằng anh ấy có thể quay phim trước và tạm thời không bàn chuyện cát-sê. Đạo diễn Lưu Vĩ Cường - Ảnh: Internet Động thái này của nam diễn viên khiến đạo diễn vô cùng cảm kích, ông nói: "Tôi rất cám ơn anh ấy, mọi người đều không đòi cát-sê cao, anh ấy rất dứt khoát và hào phóng".

"Vô gian đạo" quy tụ dàn diễn viên đình đám như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Tăng Chí Vỹ và Huỳnh Thu Sinh. Ngoài thành công về mặt doanh thu, bộ phim còn mang về nhiều giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Kim Tượng (Hồng Kông) và Liên hoan phim Kim Mã (Đài Loan) như: "Phim điện ảnh hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Kịch bản xuất sắc nhất". Đặc biệt, bộ phim còn mang về giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Lương Triều Vũ và giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Huỳnh Thu Sinh. Câu chuyện của Vô gián đạo là cuộc đấu trí căng thẳng giữa viên cảnh sát Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vĩ) hoạt động bí mật trong một băng xã hội đen Tam Hoàng và gã tội phạm Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa) do chính băng xã hội đen này cài vào lực lượng cảnh sát.

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