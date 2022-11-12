Lý do Ngô Kinh giành sự ngưỡng mộ và nể phục đối với Lưu Đức Hoa

Mới đây, đoàn phim Lưu Lạc Địa Cầu 2 đã có mặt tại liên hoan phim Kim Kê để quảng bá và thông báo đội ngũ tham gia trong phim. Trong đó, Lưu Đức Hoa giữ vai trò diễn viên khách mời đặc biệt. Lưu Đức Hoa chia sẻ từ lâu anh đã có ước mơ vào vai nhà khoa học, bộ phim này giúp nam diễn viên thực hiện mong muốn của mình, do đó, dù đã kết thúc quá trình quay, Lưu Đức Hoa vẫn chìm đắm vào vai diễn.

Mặt khác, nam chính Ngô Kinh chia sẻ anh ngưỡng mộ tinh thần làm việc chuyên nghiệp của đàn anh. Trong phim, có hai bộ đồ được thiết kế đặc biệt nặng 35 kg và 50 kg, Lưu Đức Hoa phải mặc bộ đồ nặng nhất. Do đó, trong quá trình quay, nam diễn viên phải cố gắng không để bộ đồ đè nặng, làm đau thắt lưng. Trang phục có nhiều chỗ cứng khó xoay người hay di chuyển, nếu ngứa ngáy cũng không thể gãi. Bên cạnh đó, nhân vật Lưu Đức Hoa còn đeo kính cận khiến không thể nhìn rõ mọi thứ.