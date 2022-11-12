Lý do Ngô Kinh giành sự ngưỡng mộ và nể phục đối với Lưu Đức Hoa

Chia sẻ khó khăn trong quá trình quay tác phẩm khoa học viễn tưởng, Lưu Đức Hoa cho biết gặp thách thức lớn về thể lực và sức khỏe.
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Mới đây, đoàn phim Lưu Lạc Địa Cầu 2 đã có mặt tại liên hoan phim Kim Kê để quảng bá và thông báo đội ngũ tham gia trong phim. Trong đó, Lưu Đức Hoa giữ vai trò diễn viên khách mời đặc biệt. Lưu Đức Hoa chia sẻ từ lâu anh đã có ước mơ vào vai nhà khoa học, bộ phim này giúp nam diễn viên thực hiện mong muốn của mình, do đó, dù đã kết thúc quá trình quay, Lưu Đức Hoa vẫn chìm đắm vào vai diễn.
Mặt khác, nam chính Ngô Kinh chia sẻ anh ngưỡng mộ tinh thần làm việc chuyên nghiệp của đàn anh. Trong phim, có hai bộ đồ được thiết kế đặc biệt nặng 35 kg và 50 kg, Lưu Đức Hoa phải mặc bộ đồ nặng nhất. Do đó, trong quá trình quay, nam diễn viên phải cố gắng không để bộ đồ đè nặng, làm đau thắt lưng. Trang phục có nhiều chỗ cứng khó xoay người hay di chuyển, nếu ngứa ngáy cũng không thể gãi. Bên cạnh đó, nhân vật Lưu Đức Hoa còn đeo kính cận khiến không thể nhìn rõ mọi thứ.
"Tôi nghĩ bộ đồ du hành vũ trụ của mình đã nặng rồi, nhưng nhìn đồ lặn của anh Lưu Đức Hoa càng vất vả hơn, lại thấy mình thật may mắn", Ngô Kinh nói.
Trong Lưu lạc địa cầu 2, Lưu Đức Hoa vào vai nhà khoa học. Tác phẩm sẽ được phát hành vào Tết âm lịch 2023. Lưu lạc địa cầu 2 là câu chuyện giả tưởng khi Trái Đất có nguy cơ bị diệt vong vì Mặt Trời. Một kế hoạch lớn được thực hiện với mục đích đưa Trái Đất đến một hệ Mặt Trời khác. Chuyến du hành đối diện hiểm nguy này có thể đe dọa toàn Trái Đất.
Phần 1 đạt tổng doanh thu phòng vé 700 triệu USD. Lưu lạc địa cầu hiện giữ vị trí thứ 4 trong top những phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Bom tấn của Ngô Kinh được đánh giá là bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển trên màn ảnh rộng Hoa ngữ, được nhiều nhà phê bình phương Tây khen ngợi.
Ngoài Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Lý Tuyết Kiện, Sa Dật, Trữ Lý, Vương Trí... Đạo diễn chỉ đạo Quách Phàm, giám đốc sản xuất cũng là tác giả tiểu thuyết gốc Lưu Từ Hân.