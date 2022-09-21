Tài tử Lưu Đức Hoa xuất hiện với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động', liệu tin đồn giải nghệ là sự thật?

Mới đây, tài tử Lưu Đức Hoa khiến người hâm mộ lo lắng khi để cơ thể gầy gò, xuống sắc.

Mặc dù làng giải trí hiện nay là thời đại của những người mới nhưng địa vị của một số ngôi sao thế hệ cũ như Lưu Đức Hoa vẫn không thể lay chuyển. Bây giờ Lưu Đức Hoa hiếm khi xuất hiện nhưng số lượng người hâm mộ của ông vẫn không hề giảm, ông đã mang đến cho khán giả rất nhiều bài hát và bộ phim hay trong nhiều thập kỷ kể từ khi ra mắt. Con đường phát triển của Lưu Đức Hoa trong làng giải trí rất rộng lớn, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực ca hát mà còn cả phim ảnh. Là người đứng đầu Tứ Đại Thiên Vương, ông đã kiếm được rất nhiều tiền bằng chính sức lực của mình trong những năm qua, và có khối tài sản có giá trị hàng trăm triệu.

Mới đây, một số cư dân mạng đã bắt gặp Lưu Đức Hoa xuất hiện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân để quay bộ phim mới. Trong những bức ảnh có thể thấy nam diễn viên lộ rõ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, thân hình gầy gò, thần sắc kém khí chất. Do đó, nhiều người hâm mộ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Nhiều người khuyên ngôi sao "Thần Bài" chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên tham công tiếc việc quá vì anh cũng đã 61 tuổi, không thể so được với ngày xưa. Bên cạnh đó, không ít người khen ngợi Lưu Đức Hoa về tinh thần yêu công việc, không ngại vất vả, mệt nhọc.

Lưu Đức Hoa được bầu chọn là diễn viên mang loại doanh thu số 1 cho điện ảnh Hong Kong từ năm 1985 đến năm 2005 với doanh thu tổng cộng lên tới 1,7 tỷ đô la Hong Kong (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng), xếp trên hai diễn viên nổi tiếng khác là Châu Tinh Trì và Thành Long nhờ những nỗ lực trong nghề. Tuy nhiên, sức khỏe của nam diễn viên ngày càng khiến mọi người lo lắng sớm muộn anh sẽ giải nghệ. Những bộ phim liên tiếp mà anh cống hiến đã vô tình khiến khán giả quên đi rằng Lưu Đức Hoa không còn trẻ trung nữa.

Choáng ngợp với số lượng người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Đức Hoa vẫn luôn được mệnh danh là "thần tượng của các thần tượng". Sức hút của thiên vương Hong Kong được chứng minh qua sự kiện âm nhạc mới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-tu-luu-duc-hoa-xuat-hien-voi-ngoai-hinh-gay-go-dang-bao-dong-lieu-tin-don-giai-nghe-la-su-that-504622.html