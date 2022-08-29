Lưu Đức Hoa lộ rõ dấu hiệu suy nhược ở hậu trường, sức khỏe sa sút đáng lo ngại

Trang HK01 đưa tin, sức khỏe của Lưu Đức Hoa đang ở tình trạng đáng báo động sau nhiều tháng quay phim hành động. Việc nam tài tử vẫn nhận những dự án như vậy dù đã ngoài 60 khiến cho thể trạng của ông bị quá tải.

Lưu Đức Hoa tự mình đóng các cảnh hành động dù đã ngoài 60 tuổi - Ảnh: Internet

Trong video hậu trường mới được tung ra, dư luận dễ dàng nhận thấy Lưu Đức Hoa khá gầy gò và cũng thiếu sức sống. Đôi mắt của nam tài tử khá lừ đừ, không giấu được sự mệt mỏi khi nhiều ngày phải quay phim vào tối muộn. Việc phải quay các cảnh phim hành động trong nhiều tháng liền khiến Lưu Đức Hoa bị suy nhược, điều dễ dàng nhận thấy nhất chính là các bước đi khập khiễng của ông.