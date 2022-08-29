Lưu Đức Hoa lộ rõ dấu hiệu suy nhược ở hậu trường, sức khỏe sa sút đáng lo ngại

Sao quốc tế 29/08/2022 11:10

Tuy vẫn nhận các dự án phim ảnh hành động đều đặn, nhưng Lưu Đức Hoa vẫn không thể tránh khỏi việc sức khỏe sa sút ở độ tuổi ngoài 60.

Trang HK01 đưa tin, sức khỏe của Lưu Đức Hoa đang ở tình trạng đáng báo động sau nhiều tháng quay phim hành động. Việc nam tài tử vẫn nhận những dự án như vậy dù đã ngoài 60 khiến cho thể trạng của ông bị quá tải.

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Lưu Đức Hoa tự mình đóng các cảnh hành động dù đã ngoài 60 tuổi - Ảnh: Internet

Trong video hậu trường mới được tung ra, dư luận dễ dàng nhận thấy Lưu Đức Hoa khá gầy gò và cũng thiếu sức sống. Đôi mắt của nam tài tử khá lừ đừ, không giấu được sự mệt mỏi khi nhiều ngày phải quay phim vào tối muộn. Việc phải quay các cảnh phim hành động trong nhiều tháng liền khiến Lưu Đức Hoa bị suy nhược, điều dễ dàng nhận thấy nhất chính là các bước đi khập khiễng của ông.

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Lưu Đức Hoa bước đi khập khiễng trong hậu trường quay phim - Ảnh: Internet

 Lưu Đức Hoa lộ rõ dấu hiệu suy nhược ở hậu trường, sức khỏe sa sút đáng lo ngại - Ảnh 3

Được biết, vào ngày 27/8 vừa qua, Lưu Đức Hoa đã hoàn thành xong các cảnh quay cuối cùng của dự án hành động Tiềm Hành. Ở tuổi 61, Thiên vương Hong Kong vẫn tự mình đảm nhận các cảnh quay hành động nguy hiểm mà không dùng người đóng thế, cũng chính việc này đã gây ra các vấn đề về sức khỏe cho ông.

Theo QQ, dù đã hoạt động nhiều năm nhưng Lưu Đức Hoa vẫn sở hữu lượng fan đông đảo. Hồi tháng 7/2021, buổi trò chuyện với người hâm mộ của Lưu Đức Hoa nhân ngày kỷ niệm 40 năm sự nghiệp đã thu hút tới hơn 80 triệu người theo dõi. Hiện tại, nam tài tử đang ghi hình cho dự án Tiềm Hành ở Hong Kong.

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Dù đã hoạt động nhiều năm nhưng Lưu Đức Hoa vẫn sở hữu lượng fan đông đảo - Ảnh: Internet

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Lưu Đức Hoa từng đoạt 5 giải Nam diễn viên xuất sắc tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Tượng, giải Kim Mã. Tài tử được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi cả về đạo đức và sự tận tụy với việc đóng phim.

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