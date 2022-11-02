Ngược đời như Lưu Đức Hoa, nhận lời với mức thù lao khủng nhưng lại cảm thấy hối hận nhất cuộc đời: 'Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng số tiền này'

Sao quốc tế 02/11/2022 22:39

Đằng sau nguyên nhân khiến "Thiên vương Hong Kong" hối hận khi đóng bộ phim này không khỏi khiến nhiều người càng thêm nể phục về ông.

Lưu Đức Hoa là ngôi sao kỳ cựu nổi tiếng trong làng điện ảnh và âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc). Ở lĩnh vực điện ảnh, anh được mệnh danh là "Ảnh đế" nhờ tài năng diễn xuất nổi bật. Không chỉ xuất sắc trong đóng phim, ngôi sao này còn là một sao nhạc Pop thứ thiệt. 

Ngược đời như Lưu Đức Hoa, nhận lời với mức thù lao khủng nhưng lại cảm thấy hối hận nhất cuộc đời: 'Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng số tiền này' - Ảnh 1
Lưu Đức Hoa - Ảnh: Internet

Hơn 41 năm hoạt động trong làng giải trí, nam diễn viên sinh năm 1961 đã tích lũy được gia tài phim ảnh đồ sộ từ điện ảnh đến truyền hình. Ở Lưu Đức Hoa - khán giả nhìn thấy một ngôi sao đa tài khi bất kể lĩnh vực nào anh tham gia cũng đều có được thứ hạng rất cao. 

Trong số hơn 160 tác phẩm phim ảnh mà Lưu Đức Hoa tham gia diễn xuất, ít ai biết rằng có một bộ phim khiến tài tử Hong Kong "hối hận cả đời". Được biết theo bài đăng của một nam blogger nổi tiếng bộ phim đó chính là Ái tình ảo mộng/Fascination Amour (1999). Đây cũng là một trong những bộ phim "Thiên vương Hong Kong" nhận được thù lao "khủng" nhất trong sự nghiệp của mình: 12 triệu HKD (tương đương gần 38 tỷ VND hiện tại).

Ngược đời như Lưu Đức Hoa, nhận lời với mức thù lao khủng nhưng lại cảm thấy hối hận nhất cuộc đời: 'Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng số tiền này' - Ảnh 2
Hikari Ishida và Lưu Đức Hoa trong phim - Ảnh: Internet

Ái tình ảo mộng được nhận xét là phiên bản "nhái" của Titanic. Năm 1997, Titanic được phát hành và nhanh chóng trở thành cơn sốt khắp thế giới. Cũng chính vì lẽ đó mà phía Châu Á cũng muốn có được một bộ phim tương tự. 

Cũng trong bài đăng thời điểm Lưu Đức Hoa mới ra mắt trong làng giải trí, anh phải làm việc cật lực để giúp gia đình trả nợ. Năm 1999, Lưu Đức Hoa nhận được lời mời đóng Ái tình ảo mộng với mức thù lao cực kỳ hấp dẫn lên đến 38 tỷ đồng - con số cực khủng dành cho một vai diễn tại thời điểm đó. 

Cũng trong thời gian đó, Lưu Đức Hoa hiện đang có mở một công ty nhưng tình trạng thua lỗ khá nặng nề nên dù biết trước kịch bản của phim không hay nhưng anh vẫn nhận lời vì số tiền quá lớn. 

Bộ phim Ái tình ảo mộng thuộc thể loại tình cảm hài do Lưu Đức Hoa, nữ diễn viên người Nhật Bản - Hikari Ishida và Huỳnh Thu Sinh đóng chính. Tuy nhiên, cuối cùng thì phim vẫn nhận về thất bại và bị hàng loạt netizen chê là thảm họa. Nam diễn viên cũng đưa ra lời khuyên cho các diễn viên trẻ không nên nhận lời đóng một bộ phim dở chỉ vì tiền. "Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng số tiền này", Lưu Đức Hoa nói.

 

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