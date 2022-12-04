Cuộc hôn nhân kín tiếng của Lưu Đức Hoa và người vợ gia thế: Tiết lộ số tiền thuê vệ sĩ và bảo mẫu để theo sát vợ con

Sao quốc tế 04/12/2022 11:15

Cuộc sống của vợ con gái tài tử Hong Kong - Lưu Đức Hoa luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Là một trong những minh tinh đình đám nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Đức Hoa gần hư chinh phục hầu hết các lĩnh vực của ngành giải trí như ca hát, diễn xuất, nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất. Sau nhiều thập niên nỗ lực, nam tài tử vẫn luôn được đông đảo mọi người yêu thích. Ở tuổi 60, Lưu Đức Hoa vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ hưu. Anh vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. 

Mới đây, vào ngày 3/12, HK01 đưa tin Lưu Đức Hoa bị bắt gặp cùng vợ Chu Lệ Thiên tham gia sự kiện ở trường học của con gái Lưu Hướng Huệ, 10 tuổi. Vợ chồng Thiên vương Hong Kong xuất hiện kín đáo, đeo khẩu trang che mặt.

Theo nguồn tin, Chu Lệ Thiên giữ khoảng cách với Lưu Đức Hoa ở nơi công cộng để không bị chú ý. Khi có người hâm mộ nhận ra tài tử, Chu Lệ Thiên nhanh chóng tránh đi. Cặp đôi thuộc mẫu người kín tiếng, tránh xa truyền thông và không sử dụng mạng xã hội. Theo lời kể từ những người bạn thân thiết, vợ nam diễn viên là hậu phương vững chắc cho chồng. Cô lo nội trợ, chăm sóc con cái.

Cuộc hôn nhân kín tiếng của Lưu Đức Hoa và người vợ gia thế: Tiết lộ số tiền thuê vệ sĩ và bảo mẫu để theo sát vợ con - Ảnh 1Cuộc hôn nhân kín tiếng của Lưu Đức Hoa và người vợ gia thế: Tiết lộ số tiền thuê vệ sĩ và bảo mẫu để theo sát vợ con - Ảnh 2

Con gái Lưu Đức Hoa hiện theo học một trường quốc tế ở Hong Kong, với học phí 17.900 USD/năm. Bé Lưu Hướng Huệ có năng khiếu nghệ thuật, thường xuyên biểu diễn văn nghệ ở trường.

 

Lưu Đức Hoa nổi tiếng yêu thương vợ con trong showbiz Hong Kong. Khi Chu Lệ Thiên và con gái Lưu Hướng Huệ xuống phố, luôn có đông đảo vệ sĩ và bảo mẫu tháp tùng họ.

On cho biết Lưu Đức Hoa chi tới một triệu HKD (120.000 USD) mỗi năm để thuê 10 vệ sĩ và 3 bảo mẫu theo sát vợ con. Biệt thự của anh cũng được dựng hàng rào dây thép gai để tránh những người hiếu kỳ. Năm con gái lên 3 tuổi, tài tử chi hơn 200 triệu HKD (25,4 triệu USD) mua máy bay riêng để vợ con dễ dàng du lịch khắp nơi.

Cuộc hôn nhân kín tiếng của Lưu Đức Hoa và người vợ gia thế: Tiết lộ số tiền thuê vệ sĩ và bảo mẫu để theo sát vợ con - Ảnh 3

Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đức Hoa luôn được giữ kín. Vợ con nam diễn viên sống kín tiếng, trong khi tài tử hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ, ngôi sao Hong Kong chưa từng đăng ảnh gia đình lên mạng.

Năm 2008, Lưu Đức Hoa kết hôn với Chu Lệ Thiên. Cô là thiên kim tiểu thư của một đại gia giàu có ở Malaysia. Kể từ khi quen nhau năm 1986, cả hai bên nhau mười mấy năm ròng rồi quyết định đi đến hôn nhân. Nam diễn viên nổi tiếng luôn bảo vệ quyền riêng tư của vợ con trước truyền thông, không để lộ quá nhiều hình ảnh hay thông tin về họ. ‏

‏Điều hiếm hoi mà mọi người biết về chuyện tình đẹp của hai vợ chồng chính là thời điểm quen biết lúc đầu. Khi đó, bản thân Chu Lệ Thiên cũng là người đẹp có tiếng, cô từng tham gia một cuộc thi nhan sắc ở Malaysia. Ngay trong khuôn khổ cuộc thi, cô đã công khai tiết lộ Lưu Đức Hoa là "hình mẫu lý tưởng" mà mình yêu thích.

Lý do Ngô Kinh giành sự ngưỡng mộ và nể phục đối với Lưu Đức Hoa

Lý do Ngô Kinh giành sự ngưỡng mộ và nể phục đối với Lưu Đức Hoa

Chia sẻ khó khăn trong quá trình quay tác phẩm khoa học viễn tưởng, Lưu Đức Hoa cho biết gặp thách thức lớn về thể lực và sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Đức Hoa vợ Lưu Đức Hoa sao hoa ngữ sao châu á tài sản Lưu Đức Hoa cuộc sống Lưu Đức Hoa

TIN LIÊN QUAN

Lý do Ngô Kinh giành sự ngưỡng mộ và nể phục đối với Lưu Đức Hoa

Lý do Ngô Kinh giành sự ngưỡng mộ và nể phục đối với Lưu Đức Hoa

Ngược đời như Lưu Đức Hoa, nhận lời với mức thù lao khủng nhưng lại cảm thấy hối hận nhất cuộc đời: 'Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng số tiền này'

Ngược đời như Lưu Đức Hoa, nhận lời với mức thù lao khủng nhưng lại cảm thấy hối hận nhất cuộc đời: 'Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã sử dụng số tiền này'

Tài tử Lưu Đức Hoa xuất hiện với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động', liệu tin đồn giải nghệ là sự thật?

Tài tử Lưu Đức Hoa xuất hiện với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động', liệu tin đồn giải nghệ là sự thật?

Choáng ngợp với số lượng người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa

Choáng ngợp với số lượng người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Lưu Đức Hoa

Bản truyền hình còn chưa hạ nhiệt, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã rục rịch sản xuất bản điện ảnh

Bản truyền hình còn chưa hạ nhiệt, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã rục rịch sản xuất bản điện ảnh

'Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Trương Tử Lâm từ chối đại gia nghìn tỷ, lựa chọn bạn đời là viên chức bình thường

'Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Trương Tử Lâm từ chối đại gia nghìn tỷ, lựa chọn bạn đời là viên chức bình thường

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu