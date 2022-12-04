Cuộc hôn nhân kín tiếng của Lưu Đức Hoa và người vợ gia thế: Tiết lộ số tiền thuê vệ sĩ và bảo mẫu để theo sát vợ con

Mới đây, vào ngày 3/12, HK01 đưa tin Lưu Đức Hoa bị bắt gặp cùng vợ Chu Lệ Thiên tham gia sự kiện ở trường học của con gái Lưu Hướng Huệ, 10 tuổi. Vợ chồng Thiên vương Hong Kong xuất hiện kín đáo, đeo khẩu trang che mặt.

Là một trong những minh tinh đình đám nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Đức Hoa gần hư chinh phục hầu hết các lĩnh vực của ngành giải trí như ca hát, diễn xuất, nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất. Sau nhiều thập niên nỗ lực, nam tài tử vẫn luôn được đông đảo mọi người yêu thích. Ở tuổi 60, Lưu Đức Hoa vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ hưu. Anh vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Theo nguồn tin, Chu Lệ Thiên giữ khoảng cách với Lưu Đức Hoa ở nơi công cộng để không bị chú ý. Khi có người hâm mộ nhận ra tài tử, Chu Lệ Thiên nhanh chóng tránh đi. Cặp đôi thuộc mẫu người kín tiếng, tránh xa truyền thông và không sử dụng mạng xã hội. Theo lời kể từ những người bạn thân thiết, vợ nam diễn viên là hậu phương vững chắc cho chồng. Cô lo nội trợ, chăm sóc con cái.

Con gái Lưu Đức Hoa hiện theo học một trường quốc tế ở Hong Kong, với học phí 17.900 USD/năm. Bé Lưu Hướng Huệ có năng khiếu nghệ thuật, thường xuyên biểu diễn văn nghệ ở trường.

Lưu Đức Hoa nổi tiếng yêu thương vợ con trong showbiz Hong Kong. Khi Chu Lệ Thiên và con gái Lưu Hướng Huệ xuống phố, luôn có đông đảo vệ sĩ và bảo mẫu tháp tùng họ.

On cho biết Lưu Đức Hoa chi tới một triệu HKD (120.000 USD) mỗi năm để thuê 10 vệ sĩ và 3 bảo mẫu theo sát vợ con. Biệt thự của anh cũng được dựng hàng rào dây thép gai để tránh những người hiếu kỳ. Năm con gái lên 3 tuổi, tài tử chi hơn 200 triệu HKD (25,4 triệu USD) mua máy bay riêng để vợ con dễ dàng du lịch khắp nơi.

Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đức Hoa luôn được giữ kín. Vợ con nam diễn viên sống kín tiếng, trong khi tài tử hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ, ngôi sao Hong Kong chưa từng đăng ảnh gia đình lên mạng.

Năm 2008, Lưu Đức Hoa kết hôn với Chu Lệ Thiên. Cô là thiên kim tiểu thư của một đại gia giàu có ở Malaysia. Kể từ khi quen nhau năm 1986, cả hai bên nhau mười mấy năm ròng rồi quyết định đi đến hôn nhân. Nam diễn viên nổi tiếng luôn bảo vệ quyền riêng tư của vợ con trước truyền thông, không để lộ quá nhiều hình ảnh hay thông tin về họ. ‏

‏Điều hiếm hoi mà mọi người biết về chuyện tình đẹp của hai vợ chồng chính là thời điểm quen biết lúc đầu. Khi đó, bản thân Chu Lệ Thiên cũng là người đẹp có tiếng, cô từng tham gia một cuộc thi nhan sắc ở Malaysia. Ngay trong khuôn khổ cuộc thi, cô đã công khai tiết lộ Lưu Đức Hoa là "hình mẫu lý tưởng" mà mình yêu thích.