Bản truyền hình còn chưa hạ nhiệt, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã rục rịch sản xuất bản điện ảnh

Dự án phim điện ảnh của tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã được phê duyệt và sẽ được sản xuất trong thời gian sắp tới.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây phiên bản phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức được cấp phép sau 2 năm miệt mài chờ đợi phê duyệt. Sau thành công của dự án truyền hình, khán giả vô cùng trông đợi vào lần xuất hiện của phim trên quy mô màn ảnh rộng.

Bản điện ảnh của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức được cấp phép sau 2 năm chờ đợi - Ảnh: Internet

Vì Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa phiên bản truyền hình (Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) đã quá thành công với dàn diễn viên hiện tại là Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi, khán giả vô cùng trông đợi họ sẽ tiếp tục tái hợp ở bản điện ảnh, nhất là khi phim có cùng nhà sản xuất là Alibaba. Không những vậy, không ít người hy vọng phim sẽ có thêm phần ngoại truyện ở cuối để kể thêm về cuộc sống của Chu Vận và Lý Tuân.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của tác giả Twentine. Phim kể về chuyện tình lãng mạn của lập trình viên thiên tài Lý Tuân (Trần Phi Vũ thủ vai) và Chu Vận (do Trương Tịnh Nghi đảm nhận). Khán giả sẽ cùng với hai nhân vật này "trưởng thành" khi chứng kiến hai người bên nhau từ thuở thanh xuân, còn ngồi trên giảng đường, đến khi lập nghiệp và đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

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