Lưu Đức Hoa là sao hạng A vẫn sống giản dị, ngồi tàu cao tốc một mình đến dự lễ trao giải Kim Kê

Là một trong những sao Hoa ngữ có danh tiếng bậc nhất, Lưu Đức Hoa lại theo đuổi lối sống giản dị và thường xuyên xuất hiện một mình trên phố mà không có vệ sĩ hay trợ lý đi theo.

Trang QQ đưa tin, gần đây Lưu Đức Hoa đã bị bắt gặp ngồi tàu cao tốc để đến Hạ Môn, Trung Quốc dự lễ trao giải Kim Kê. Vẻ ngoài giản dị của nam tài tử khiến công chúng khó lòng nhận ra. Người hâm mộ cho biết, Lưu Đức Hoa không mang theo trợ lý và tự mình vác một chiếc va ly khá to. Là ngôi sao lớn, tài tử họ Lưu lại ăn mặc khá giản đơn và khá giống với khách du lịch.

Lưu Đức Hoa ngồi tàu cao tốc để đến Hạ Môn, Trung Quốc dự lễ trao giải Kim Kê - Ảnh: Internet Khi ở trên tàu cao tốc, Lưu Đức Hoa lặng lẽ đeo tai nghe, lướt điện thoại và gọi điện thoại cho vợ con. Tài tử bày tỏ nỗi nhớ gia đình khi đã sang Đại lục làm việc gần 3 tháng qua. Theo Sina, Lưu Đức Hoa nói riêng và các ngôi sao Hong Kong nói chung đều có lối sống khá bình dị, họ thường mua sắm tại các cửa hàng bình dân và di chuyển bằng phương tiện công cộng. Khó có thể thấy được hình ảnh họ sử dụng hàng tá vệ sĩ hay có người hầu hạ cơm nước.

Cụ thể, Châu Tinh Trì thường xuyên di chuyển bằng xe đạp, ông thường đi công tác chỉ với một chiếc ba lô và cũng không cần có trợ lý đi theo. Cổ Thiên Lạc thường đến phim trường bằng xe đạp điện. Gần đây, Lưu Đức Hoa có dự sự kiện họp báo quảng bá phim điện ảnh Lưu Lạc Địa Cầu 2 cùng với Ngô Kinh, Lý Tuyết Kiện và đạo diễn Quách Phàm tại Hạ Môn, Trung Quốc. Tại đây, nam tài tử chia sẻ anh đã phải mặc 2 bộ trang phục nặng lần lượt là 35kg và 50kg, đây cũng là thách thức của anh khi ghi hình. "Trong quá trình quay tôi phải cố gắng không để bộ đồ đè nặng, làm đau thắt lưng. Trang phục có nhiều chỗ cứng khó xoay người hay di chuyển, nếu ngứa ngáy cũng không thể gãi." - Lưu Đức Hoa nói. Bên cạnh đó, nhân vật mà tài tử đảm nhận còn đeo kính cận khiến không thể nhìn rõ mọi thứ.

Lý do Ngô Kinh giành sự ngưỡng mộ và nể phục đối với Lưu Đức Hoa Chia sẻ khó khăn trong quá trình quay tác phẩm khoa học viễn tưởng, Lưu Đức Hoa cho biết gặp thách thức lớn về thể lực và sức khỏe.

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