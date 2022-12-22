'Người tình' của chồng Trương Gia Nghê lên tiếng trước nghi vấn 'giật chồng'

Sao quốc tế 22/12/2022 20:35

Những ngày vừa qua, cư dân mạng xứ không ngừng bàn tán xôn xao trước thông tin nghi vấn ngoại tình của Mãi Siêu - chồng nữ diễn viên Trương Gia Nghê.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lại được dịp xôn xao trước ồn ào ngoại tình của Mãi Siêu - chồng nữ diễn viên Trương Gia Nghê. Cụ thể, "tiểu tam" bị chỉ trích chen vào giữa hai người tên Thiệu Tình, vốn là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, năm nay chỉ mới 19 tuổi, nhan sắc còn thua kém Trương Gia Nghê rất nhiều. Cô nàng này từng bị phanh phui chuyện đăng trạng thái thách thức cộng đồng mạng, khi qua lại với chồng Trương Gia Nghê bản thân cũng "cắm sừng"  bạn trai.

Tuy nhiên, mới đây, Thiệu Tình đã đăng bài thanh minh nói bản thân không phải người thứ ba chen vào gia đình này. Cô nàng khẳng định chỉ vừa quen biết Mãi Siêu chưa lâu, đến nay gặp gỡ mới được hai lần, lần bị chụp chung đi chơi là uống rượu cùng cả đám bạn chứ không chỉ có hai người, Mãi Siêu đến đón cô nên mới bị "cánh săn ảnh" chụp lại.

'Người tình' của chồng Trương Gia Nghê lên tiếng trước nghi vấn 'giật chồng' - Ảnh 1

'Người tình' của chồng Trương Gia Nghê lên tiếng trước nghi vấn 'giật chồng' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Thiệu Tình nhấn mạnh không có quan hệ nam nữ với chồng Trương Gia Nghê, tự ví một sinh viên như mình không thể đọ lại "nữ thần nhan sắc" của Diên Hi Công Lược. Cô cho biết bản thân bị bạo lực mạng suốt những ngày qua, cả gia đình mình cũng bị xúc phạm, thầy cô trong trường và bạn bè biết chuyện cô bị trầm cảm, từng không muốn sống tiếp. Tuy nhiên, ngay sau bài đăng thanh minh, cư dân mạng để lại cơn mưa bình luận chỉ trích nữ sinh này.

'Người tình' của chồng Trương Gia Nghê lên tiếng trước nghi vấn 'giật chồng' - Ảnh 3

 

Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đăng ký kết hôn được bảy năm, chưa tổ chức cưới. Trên trang OK! hồi tháng 2, Mãi Siêu từng nói trúng "tiếng sét ái tình" với Gia Nghê. Anh nhận xét vợ dễ thương, dịu dàng. Đôi vợ chồng có hai con trai, sáu tuổi và bốn tuổi.

Mãi Siêu là CEO một công ty tổ chức sự kiện, gia đình giàu có, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Doanh nhân nhiều lần cùng vợ tham gia các chương trình thực tế, sự kiện thời trang.

 

Trương Gia Nghê 35 tuổi, xa cha mẹ từ năm chín tuổi để tới Bắc Kinh học múa. Năm 2006, cô vào làng giải trí sau khi thắng cuộc một show tìm kiếm tài năng. Người đẹp từng đóng Một thoáng mộng mơ, Tinh trung Nhạc Phi, Hiệp khách hành, Cung tỏa châu liêm... Năm 2018, cô nhận nhiều khen ngợi khi đóng phi tần đẹp nhất của vua Càn Long trong Diên Hy công lược.

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Dù chồng ngoại tình, Trương Gia Nghê có thể không giành được quyền nuôi con

Sau khi tin tức ngoại tình của Mãi Siêu bị phanh phui, Trương Gia Nghê được cho là đang âm thầm làm thủ tục ly hôn với chồng doanh nhân.

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