Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung

Ghi dấu ấn với vai nữ chính Tiểu Phong xinh đẹp tuyệt trần trong Đông Cung , Bành Tiểu Nhiễm bắt đầu được công chúng quan tâm, chú ý nhiều hơn. Dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi, Bành Tiểu Nhiễm được đông đảo khán giả ủng hộ vì nhan sắc rực rỡ, đôi mắt to và đường nét khuôn mặt sắc sảo, được mệnh danh "mỹ nữ cổ trang" thế hệ mới của Cbiz.

Thành công ngoài mong đợi của Đông Cung đã đưa Bành Tiểu Nhiễm lên vị trí hàng ngũ tiểu hoa tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Có lẽ vì cái bóng Đông Cung quá lớn nên nên từ đó đến nay nữ diễn viên đi đâu cũng bị gắn liền với nhân vật này. Không chỉ vậy mà khán giả còn thấy Bành Tiểu Nhiễm chọn các vai diễn đều chẳng khác gì mấy so với Tiểu Phong.

Trước hết, nếu đểu ý cả 3 nhân vật mà Bành Tiểu Nhiễm thủ vai từ Tiểu Phong (Đông Cung) đến Quân Cửu Linh trong bộ phim cùng tên rồi Diệp Lăng Sương (Tinh Hà Trường Minh) đều có hoàn cảnh khá tương đồng. Nếu nhân vật Tiểu Phong và Diệp Lăng Sương phải đối diện với cảnh nước mất nhà tan, sau đó thì đến đất nước của nam chính; đến Quân Cửu Linh thì mất đi người thân, cốt nhục ly tán. Dễ dàng nhận thấy cả 3 nhân vật đều có quá khứ vô cùng bi thảm.

Còn về phần phục trang, Bành Tiểu Nhiễm từng "làm mưa làm gió" với tạo hình "hồng y mỹ nhân" vừa đẹp vừa cuốn hút trong Đông Cung. Thế nhưng, dù Quân Cửu Linh cũng đã cố gắng cho nữ diễn viên gây sốt một lần nữa với trang phục cổ trang màu đỏ nổi bật nhưng cuối cùng vẫn không tạo nên hiệu ứng như mong đợi.

Dù vậy thì ở Quân Cửu Linh, khán giả vẫn nhận ra điểm khác biệt ở phần phục trang nhưng sang đến Tinh Hà Trường Minh, nhiều người cứ ngỡ như đang xem lại Đông Cung vì tạo hình không khác gì "copy nguyên bản", đã vậy khi "kết đôi" cùng Phùng Thiệu Phong cả hai vì chênh lệch tuổi tác, không tạo được chemistry nên khán giả cũng chẳng muốn xem.

Bành Tiểu Nhiễm tham gia vào làng giải trí Hoa ngữ và theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 2013. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp sẵn có. Tuy nhiên, khi nhìn lại chặng hành trình nghệ thuật của cô, có thể thấy rằng Bành Tiểu Nhiễm gặp không ít gian truân với con đường diễn xuất mà mình lựa chọn.

Khán giả hi vọng trong những bộ phim sắp tới cô nàng sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, thử sức ở nhiều nhân vật để vừa làm mới mình vừa có thể tích lũy khả năng diễn xuất, được nhiều người đón nhận hơn.