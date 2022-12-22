Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung

Sao quốc tế 22/12/2022 09:28

Khán giả dần ngán ngẩm với cách chọn kịch bản của Bành Tiểu Nhiễm bởi dù coi phim nào của cô cũng có cảm giác như xem lại Đông Cung.

Ghi dấu ấn với vai nữ chính Tiểu Phong xinh đẹp tuyệt trần trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm bắt đầu được công chúng quan tâm, chú ý nhiều hơn. Dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi, Bành Tiểu Nhiễm được đông đảo khán giả ủng hộ vì nhan sắc rực rỡ, đôi mắt to và đường nét khuôn mặt sắc sảo, được mệnh danh "mỹ nữ cổ trang" thế hệ mới của Cbiz.

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 1

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 2

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 3

Thành công ngoài mong đợi của Đông Cung đã đưa Bành Tiểu Nhiễm lên vị trí hàng ngũ tiểu hoa tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Có lẽ vì cái bóng Đông Cung quá lớn nên nên từ đó đến nay nữ diễn viên đi đâu cũng bị gắn liền với nhân vật này. Không chỉ vậy mà khán giả còn thấy Bành Tiểu Nhiễm chọn các vai diễn đều chẳng khác gì mấy so với Tiểu Phong.

Trước hết, nếu đểu ý cả 3 nhân vật mà Bành Tiểu Nhiễm thủ vai từ Tiểu Phong (Đông Cung) đến Quân Cửu Linh trong bộ phim cùng tên rồi Diệp Lăng Sương (Tinh Hà Trường Minh) đều có hoàn cảnh khá tương đồng. Nếu nhân vật Tiểu Phong và Diệp Lăng Sương phải đối diện với cảnh nước mất nhà tan, sau đó thì đến đất nước của nam chính; đến Quân Cửu Linh thì mất đi người thân, cốt nhục ly tán. Dễ dàng nhận thấy cả 3 nhân vật đều có quá khứ vô cùng bi thảm.

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 4

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 5

Còn về phần phục trang, Bành Tiểu Nhiễm từng "làm mưa làm gió" với tạo hình "hồng y mỹ nhân" vừa đẹp vừa cuốn hút trong Đông Cung. Thế nhưng, dù Quân Cửu Linh cũng đã cố gắng cho nữ diễn viên gây sốt một lần nữa với trang phục cổ trang màu đỏ nổi bật nhưng cuối cùng vẫn không tạo nên hiệu ứng như mong đợi. 

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 6

Dù vậy thì ở Quân Cửu Linh, khán giả vẫn nhận ra điểm khác biệt ở phần phục trang nhưng sang đến Tinh Hà Trường Minh, nhiều người cứ ngỡ như đang xem lại Đông Cung vì tạo hình không khác gì "copy nguyên bản", đã vậy khi "kết đôi" cùng Phùng Thiệu Phong cả hai vì chênh lệch tuổi tác, không tạo được chemistry nên khán giả cũng chẳng muốn xem.

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 7

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 8

Bành Tiểu Nhiễm tham gia vào làng giải trí Hoa ngữ và theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 2013. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp sẵn có. Tuy nhiên, khi nhìn lại chặng hành trình nghệ thuật của cô, có thể thấy rằng Bành Tiểu Nhiễm gặp không ít gian truân với con đường diễn xuất mà mình lựa chọn. 

Bành Tiểu Nhiễm nhan sắc có thừa nhưng mãi 'ăn mày quá khứ' với Đông Cung - Ảnh 9

Khán giả hi vọng trong những bộ phim sắp tới cô nàng sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, thử sức ở nhiều nhân vật để vừa làm mới mình vừa có thể tích lũy khả năng diễn xuất, được nhiều người đón nhận hơn. 

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung'

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung'

Được coi là mỹ nữ diện hồng y đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ, thế nhưng sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm lại không hề rực rỡ như sắc đỏ của Tiểu Phong trong "Đông Cung".

Xem thêm
Từ khóa:   Bành Tiểu Nhiễm Đông Cung Quân Cửu Linh Tinh Hà Trường Minh phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung'

Bành Tiểu Nhiễm - 'Mỹ nữ hồng y' nhiều năm vẫn không thoát khỏi cái bóng 'Đông Cung'

Tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm trong Tinh Hà Trường Minh bị chê một màu, quá giống với Tiểu Phong trong Đông Cung

Tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm trong Tinh Hà Trường Minh bị chê một màu, quá giống với Tiểu Phong trong Đông Cung

Đệ nhất mỹ nhân hồng y Cbiz suốt 11 năm vẫn gọi tên đúng 1 người: Bạch Lộc, Bành Tiểu Nhiễm xinh xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ tầm

Đệ nhất mỹ nhân hồng y Cbiz suốt 11 năm vẫn gọi tên đúng 1 người: Bạch Lộc, Bành Tiểu Nhiễm xinh xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ tầm

Những gương mặt Hoa ngữ chỉ nổi sau một bộ phim rồi vụt tắt, Ngô Cẩn Ngôn, Bành Tiểu Nhiễm sự nghiệp không mấy khởi sắc

Những gương mặt Hoa ngữ chỉ nổi sau một bộ phim rồi vụt tắt, Ngô Cẩn Ngôn, Bành Tiểu Nhiễm sự nghiệp không mấy khởi sắc

Bành Tiểu Nhiễm mãi vẫn không thoát khỏi cái bóng Đông Cung, nhưng vẫn được khen ngợi vì lý do này

Bành Tiểu Nhiễm mãi vẫn không thoát khỏi cái bóng Đông Cung, nhưng vẫn được khen ngợi vì lý do này

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ?

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng