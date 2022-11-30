Tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm trong Tinh Hà Trường Minh bị chê một màu, quá giống với Tiểu Phong trong Đông Cung

Tạo hình của nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm trong dự án Tinh Hà Trường Minh được nhiều người đánh giá là có nhiều nét tương đồng với vai diễn Tiểu Phong của cô trong bộ phim Đông Cung trước đó.
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Tác phẩm cổ trang Tinh Hà Trường Minh của Bành Tiểu Nhiễm và Phùng Thiệu Phong vừa mới đây đã bất ngờ thông báo sẽ lên sóng vào ngày 30/11 trên nền tảng xem phim trực tuyến Youku. Khán giả vô cùng hào hứng với sự trở lại lần này của cặp đôi chính sau thời gian không có dự án nào nổi bật.
Tinh Hà Trường Minh kể về mối tình đầy chông gai của Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm) có khả năng dự đoán tương lai và đế vương Úc Tu Minh (Phùng Thiệu Phong). Sau này, vì muốn cứu người bạn tốt là công chúa của Bắc Dạ - Thất Hải Nhị, Diệp Lăng Sương đã bất chấp mọi thứ, ngay cả mối tình với Úc Tu Minh mà nghịch chuyển thời gian mà quay trở về ngày Bắc Dạ vẫn còn hưng thịnh.
Bên cạnh nội dung phim và dàn diễn viên, tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm cũng được công chúng vô cùng quan tâm. Nữ diễn viên khoác lên trang phục hồng y vô cùng diễm lệ và xinh đẹp nhưng lại khiến khán giả gợi nhớ đến vai diễn trước đó của cô trong Đông Cung.
Theo đó, trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm thủ vai công chúa Tiểu Phong của vùng thảo nguyên và trong Tinh Hà Trường Minh thì vai Diệp Lăng Sương cũng có xuất thân khá tương đồng. Vì vậy mà tạo hình của cô trong phim mới này không thể tránh khỏi việc có nhiều nét tương đồng với vai diễn trước đó của mình.
Sự tương đồng trong tạo hình này khiến nhiều người không khỏi lo ngại rằng khi Tinh Hà Trường Minh lên sóng sẽ có không ít ý kiến so sánh hai bộ phim với nhau. Không những vậy, Bành Tiểu Nhiễm đồng thời khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình.