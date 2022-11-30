Tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm trong Tinh Hà Trường Minh bị chê một màu, quá giống với Tiểu Phong trong Đông Cung

Tác phẩm cổ trang Tinh Hà Trường Minh của Bành Tiểu Nhiễm và Phùng Thiệu Phong vừa mới đây đã bất ngờ thông báo sẽ lên sóng vào ngày 30/11 trên nền tảng xem phim trực tuyến Youku. Khán giả vô cùng hào hứng với sự trở lại lần này của cặp đôi chính sau thời gian không có dự án nào nổi bật.

Tinh Hà Trường Minh được thông báo sẽ lên sóng vào ngày 30/11

Tinh Hà Trường Minh kể về mối tình đầy chông gai của Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm) có khả năng dự đoán tương lai và đế vương Úc Tu Minh (Phùng Thiệu Phong). Sau này, vì muốn cứu người bạn tốt là công chúa của Bắc Dạ - Thất Hải Nhị, Diệp Lăng Sương đã bất chấp mọi thứ, ngay cả mối tình với Úc Tu Minh mà nghịch chuyển thời gian mà quay trở về ngày Bắc Dạ vẫn còn hưng thịnh.