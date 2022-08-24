Bành Tiểu Nhiễm mãi vẫn không thoát khỏi cái bóng Đông Cung, nhưng vẫn được khen ngợi vì lý do này

Đông Cung mang đến cho Bành Tiểu Nhiễm ánh sáng rực rỡ nhất, nhưng cũng là bức tường hào quang khiến nữ diễn viên khó lòng vượt qua được.

Bành Tiểu Nhiễm sinh năm 1990, được biết đến là diễn viên người Trung Quốc. Cô tham gia vào làng giải trí Hoa ngữ và theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 2013. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp sẵn có. Tuy nhiên, khi nhìn lại chặng hành trình nghệ thuật của cô, có thể thấy rằng Bành Tiểu Nhiễm gặp không ít gian truân với con đường diễn xuất mà mình lựa chọn. Vào năm 2019, bộ phim cổ trang tình cảm Đông Cung do cô cùng Trần Tinh Húc, Ngụy Thiên Tường hợp tác chính thức phát sóng, trong phim cô vào vai Tây Châu Cửu công chúa – Khúc Tiểu Phong. Bộ phim truyền hình Đông Cung đã giúp cô giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình mạng thường niên trong liên hoan phim giải trí truyền hình và điện ảnh Internet lần thứ nhất. Đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình cổ trang Trung Quốc tại lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 26.

Sau bộ phim, sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tham gia đóng phim, Bành Tiểu Nhiễm lại im ắng. Nữ diễn viên không tham gia bất kỳ sản phẩm nào. Mãi tới năm 2021, cô nàng mới chính thức xác nhận góp mặt trong ba dự án phim Lý tưởng chiếu rọi Trung Quốc, Bách luyện thành cương. Tưởng chừng sự trở lại này của Bành Tiểu Nhiễm sẽ tạo được tiếng vang lớn nhưng nữ diễn viên vẫn chịu cảnh núp sau cái bóng quá lớn của nàng Tiểu Phong trong Đông Cung. Những dự án phim của người đẹp dường như không được nhiều khán giả chú ý và quan tâm. Ngoài ra, trong phim Cửu Châu Chu Nhan Ký, tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm như sao chép từ Tiểu Phong trong Đông Cung.

Năm 2021, Bành Tiểu Nhiễm tham gia dự án phim Quân Cửu Linh hợp tác cùng Kim Hạn. Kỳ vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, bộ phim bị chê bai 1 cách thậm tệ về tạo hình của nam nữ chính cũng như chất lượng phim. Tuy nhiên, so với dự án phim Đông Cung, có thể thấy rằng diễn xuất của nữ diễn viên trong lần trở lại này đã có sự cải thiện rõ rệt. Gần đây, Bành Tiểu Nhiễm vừa nhận lời tham gia với vai trò khách mời trong bộ phim Vi hữu ám hương lai. Không chỉ vậy, người đẹp cũng năng nổ tham gia show truyền hình để quảng bá cho tên tuổi của bản thân cùng các bộ phim mà cô nàng góp mặt. Dù đang dần mờ nhạt trong làng giải trí 3 năm qua nhưng Bành Tiểu Nhiễm vẫn giữ được nhan sắc và ngoại hình xinh đẹp.

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ? Vai diễn Đông Cung huyền thoại đang vô tình cản trở hành trình khẳng định bản thân mình tại làng giải trí phim ảnh xứ Trung của nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm.

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