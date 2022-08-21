Hậu hôn nhân tan vỡ, Tôn Di sẵn sàng làm điều này để vực dậy sự nghiệp của mình?

Sao quốc tế 21/08/2022 20:08

Sau ly hôn với Đổng Tử Kiện, Tôn Di sẽ dốc toàn bộ sức cho sự nghiệp diễn xuất, vực dậy danh tiếng "đã nguội" bấy lâu nay.

Tôn Di sở hữu gương mặt ngọt ngào nên dễ tạo được phản ứng hóa học với bạn diễn. Cô từng phá đảo rating truyền hình với loạt tác phẩm Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, 15 năm chờ đợi chim di trú...

Mới đây, người trong ngành cho biết, sau ly hôn, Tôn Di sẽ dốc sức cho sự nghiệp. Trong bộ phim sắp tới, nữ diễn viên có cơ hội hợp tác với Trương Vãn Ý. Nữ diễn viên hiện không bị ràng buộc bởi chuyện tình cảm. Do đó, cô có thể sao tác với Trương Vãn Ý để thuận lợi cho việc tuyên truyền. Nam diễn viên họ Trương cũng đồng ý phối hợp cùng cô.

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Người đẹp họ Tôn có dáng người mảnh mai, gương mặt xinh xắn dễ gây thiện cảm. Với sự trở lại này, nữ diễn viên có thể trở thành đối thủ đáng gờm của dàn sao mới nổi như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc... Nét đẹp mong manh, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết của Tôn Di trong những dự án tình cảm bi thương nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được xem là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc.

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Tôn Di là một trong những diễn viên kết hôn sớm nhất giới giải trí. Khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên, vào ngày 8/8, Sina đưa tin Tôn Di và Đổng Tử Kiện thông báo ly hôn sau 5 năm chung sống. Họ cho biết kết thúc mối quan hệ vợ chồng trong hòa bình, cùng nuôi dưỡng con gái và không tranh chấp tài sản. Hai nghệ sĩ không chia sẻ nguyên nhân tan vỡ. Tôn Di và Đổng Tử Kiện chia tay được đánh giá vụ đổ vỡ bất ngờ trong showbiz Hoa ngữ. Trước đó, họ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu rạn nứt hôn nhân rõ ràng nào.

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Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin liên quan đến vụ ly hôn của Tôn Di và "thái tử Kinh Khuyên" Đổng Tử Kiện.

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