Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ?

Sao quốc tế 11/04/2022 22:42

Vai diễn Đông Cung huyền thoại đang vô tình cản trở hành trình khẳng định bản thân mình tại làng giải trí phim ảnh xứ Trung của nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm.

Mới đây, hình ảnh của Bành Tiểu Nhiễm trên phim trường Cửu Châu Chu Nhan Ký được lan truyền trên mạng. Có thể thấy, cô nàng vẫn xinh đẹp và cực kỳ cuốn hút trong tạo hình này. 

Dẫu vậy, thì netizen lại không mấy ủng hộ cho tạo hình này của cô nàng khi cho rằng tạo hình quá giống với Đông Cung và Bành Tiểu Nhiễm đang quá một màu, không chịu thay đổi bản thân. 

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ? - Ảnh 1
Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ? - Ảnh 2
Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ? - Ảnh 3
Tạo hình cực kỳ xinh đẹp của Bành Tiểu Nhiệm trong phim mới - Ảnh: Internet

Vai diễn trong Đông Cung là một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên khi cho tới thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng quá lớn của bộ phim này. Hy vọng, bộ phim Cửu Châu Chu Nhan Ký tới đây, có thể giúp nữ diễn viên có được ánh nhìn khác từ phía người hâm mộ và không còn chê cô một màu nữa. 

Cửu Châu Chu Nhan Ký kể về câu chuyện ở vùng thảo nguyên bạt ngàn thời thượng cổ. Thảo nguyên này có hai công chúa cùng lớn lên bên nhau là Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm) và Thất Hải Nhị (Lưu Mộng Nhuế). Hoàng đế Triều Quốc (Phùng Thiệu Phong) vì muốn thôn tính thảo nguyên Dạ Bắc mà lừa cầu hôn khiến công chúa Thất Hải Nhị tự vẫn. Diệp Lăng Sương vì muốn báo thù cho chị nên đã hạ quyết tâm giết bằng được Triều Cao Đế. Từ đây dẫn đến những câu chuyện yêu hận, tình thù.

 

Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Hoa ngữ 'bối rối' trong lần đầu làm mẹ: Người thì chăm con từng li từng tí một, kẻ thì bị gọi là người mẹ vô trách nhiệm

Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Hoa ngữ 'bối rối' trong lần đầu làm mẹ: Người thì chăm con từng li từng tí một, kẻ thì bị gọi là người mẹ vô trách nhiệm

Chăm sóc con cái chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với mọi bà mẹ bỉm sửa và kể cả những ngôi sao Cbiz cũng vậy. Hãy cùng nhìn lại xem hội “hot mom” Cbiz đã lo liệu cho bé cưng thế nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Bành Tiểu Nhiễm Bành Tiểu Nhiễm Đông cung Cửu Châu Chu Nhan Ký Sao Hoa Ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Hoa ngữ 'bối rối' trong lần đầu làm mẹ: Người thì chăm con từng li từng tí một, kẻ thì bị gọi là người mẹ vô trách nhiệm

Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Hoa ngữ 'bối rối' trong lần đầu làm mẹ: Người thì chăm con từng li từng tí một, kẻ thì bị gọi là người mẹ vô trách nhiệm

Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông

Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông

'Lời nguyền' trốn thuế hạ gục loạt sao Hoa ngữ đình đám: Người chật vật tìm lại ánh hào quang, kẻ bôn ba trời Tây, xuất hiện nhỏ giọt

'Lời nguyền' trốn thuế hạ gục loạt sao Hoa ngữ đình đám: Người chật vật tìm lại ánh hào quang, kẻ bôn ba trời Tây, xuất hiện nhỏ giọt

'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên'

'Đại hoa đán' Châu Tấn tiết lộ tiêu chuẩn bạn diễn, nhiều sao Hoa ngữ bị 'réo tên'

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân

Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa và những ngôi sao Hoa ngữ hiếm khi tham gia các chương trình thực tế

Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa và những ngôi sao Hoa ngữ hiếm khi tham gia các chương trình thực tế

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 20 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 45 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?