Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tuyệt đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong tạo hình phim mới, nhưng sao netizen lại liên tục la ó ?

Vai diễn Đông Cung huyền thoại đang vô tình cản trở hành trình khẳng định bản thân mình tại làng giải trí phim ảnh xứ Trung của nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm.

Mới đây, hình ảnh của Bành Tiểu Nhiễm trên phim trường Cửu Châu Chu Nhan Ký được lan truyền trên mạng. Có thể thấy, cô nàng vẫn xinh đẹp và cực kỳ cuốn hút trong tạo hình này.

Dẫu vậy, thì netizen lại không mấy ủng hộ cho tạo hình này của cô nàng khi cho rằng tạo hình quá giống với Đông Cung và Bành Tiểu Nhiễm đang quá một màu, không chịu thay đổi bản thân.

Tạo hình cực kỳ xinh đẹp của Bành Tiểu Nhiệm trong phim mới - Ảnh: Internet

Vai diễn trong Đông Cung là một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên khi cho tới thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng quá lớn của bộ phim này. Hy vọng, bộ phim Cửu Châu Chu Nhan Ký tới đây, có thể giúp nữ diễn viên có được ánh nhìn khác từ phía người hâm mộ và không còn chê cô một màu nữa.

Cửu Châu Chu Nhan Ký kể về câu chuyện ở vùng thảo nguyên bạt ngàn thời thượng cổ. Thảo nguyên này có hai công chúa cùng lớn lên bên nhau là Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm) và Thất Hải Nhị (Lưu Mộng Nhuế). Hoàng đế Triều Quốc (Phùng Thiệu Phong) vì muốn thôn tính thảo nguyên Dạ Bắc mà lừa cầu hôn khiến công chúa Thất Hải Nhị tự vẫn. Diệp Lăng Sương vì muốn báo thù cho chị nên đã hạ quyết tâm giết bằng được Triều Cao Đế. Từ đây dẫn đến những câu chuyện yêu hận, tình thù.

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